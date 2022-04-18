Bir ‘cazibe’ projesi de Kütahya’dan: 45 milyon liraya ‘vazo kule’

Kütahya Belediyesi’nin kentin ortasına inşa edeceği vazo şeklindeki ‘davetkar’ kule için tam 45 milyon TL harcayacağı ortaya çıktı.

Fotoğraf: TİMÖZ

MHP’li belediye, kentin merkezine inşa edeceği ‘Vazo Kule’ projesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 17 Mart’ta Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) için başvurdu. Bakanlıksa 12 Nisan’da projeye ilişkin “ÇED gerekli değil” kararı verildiğini duyurdu.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre ÇED raporunda kulenin 45 milyon TL’ye inşa edileceği belirtildi.

Raporda, projenin 13 bin 136 metrekarelik bir araziye inşa edileceği ve kulenin ticari amaçla seyir terası, sosyal ve kültürel tesis olarak kullanılacağı belirtildi. Ayrıca kule bir de dönen restoran yer alacak.

Kulenin yapım amacıysa ‘cazibe merkezi oluşturmak.’

Proje için henüz ihale aşamasında 620 bin TL harcandı.

MHP’li Belediye Başkanı Alim Işık, projeye ilişkin “Vazo Kule, sadece görsel bir simge olarak kalmayıp içerisinde barındırdığı seyir terası, dönen restoran, kafeler, etkinlik alanları, bilim ve sanat merkezi, sanat galerileri gibi birçok sosyal donatı alanıyla bölgede bir cazibe merkezi olacaktır” demişti.