Onur Yürüyüşü’nde taciz: Kadınlardan, polis amirinin soruşturulması için kampanya

"Onur yürüyüşünde gazetecileri darp eden, eylemcileri taciz eden Hanifi Zengin, dün de Boğaziçililere aynı şeyi yapan kişidir, ondan önceki gün de Musa Piroğlu’nu sandalyesinden düşüren, 1 Eylül Dünya Barış Günü için sokağa çıkanları da aynı “zevkle” gözaltına alan kişidir" https://t.co/5UORXuek4b