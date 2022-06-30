Onur Yürüyüşü’nde taciz: Kadınlardan, polis amirinin soruşturulması için kampanya

Kadın örgütleri, Onur Yürüyüşü’nde bir yurttaşı gülerek taciz ettiği görüntüleri yayılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında soruşturma açılması için kampanya başlattı.
Bu sene 20’ncisi düzenlenen İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etmiş, gazeteciler dahil 361 kişi gözaltına alınmıştı.
Yürüyüşte polisin sert müdahalesi dikkat çekerken Zengin’in bir yurttaşı tacizi Reuters objektifine yansımıştı.
Diken’in paylaştığı görüntülerde polis göstericilerin üzerine koşarken Zengin “Hoppala” diyerek bir aktiviste gülerek sarılıyor. Kısa bir boğuşmanın ardından güvenlik şube müdürünü elinden kurtulan aktiviste çelme takıp çantasını çalıyor. Koşarak uzaklaşan yurttaşa bir çevik kuvvet polisi kalkanıyla vururken bir diğeri gülüyor.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine birçok yurttaş Zengin’in daha önceki müdahalelerde ‘kabarık sicili’ni hatırlatırken yetkilileri soruşturma başlatmaya çağırdı.