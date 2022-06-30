Türkiye’de ilk maymun çiçeği vakası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu.

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Koca, “Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın fiziksel temasla bulaşıyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde bugün düzenlenen haftalık toplantıda, virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ’ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını ve henüz virüs nedeniyle can kaybı olmadığını söylemişti.