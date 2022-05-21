Maymun çiçeği virüsü, cinsel sağlık hizmetlerine erişimi aksatabilir

Geçen birkaç günde hızla yayılarak tüm dünyayı endişeye sürükleyen maymun çiçeği virüsüne dair uzmanlardan dikkat çekici bir uyarı geldi. Virüs, halkın cinsel sağlık hizmetlerine erişimini önemli ölçüde etkileyebilir.

Fotoğraf: bbc.com

Covid-19 pandemisi bitmeden, dünya yeni bir enfeksiyondan endişelenmeye başladı. Maymun çiçeği virüsü kaynaklı vakalar, Britanya, İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika ve İtalya’nın yanı sıra ABD, Kanada, İsrail ve Avustralya’da doğrulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da 100’den fazla maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından acil toplandı.

Cinsel sağlık klinikleri zor durumda

Maymun çiçeği virüsünün enfekte kişiyle yakın temasla bulaştığı, hastalığın vücuda göz, burun, ağız veya açık yaralardan girebileceği açıklandı. Suçiçeği ve çiçek hastalığına benzer bir hastalık olan maymun çiçeğine yakalananların genellikle birkaç hafta içinde iyileştiği söylendi. Hastalık her ne kadar ‘cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon’ olarak tanımlanmasa da, ilişki esnasında bulaşabildiği yönündeki bulgular giderek güçlenmeye başladı.

BBC’nin haberine göre Britanya’daki doktorlar, maymun çiçeği salgınının cinsel sağlık hizmetlerine erişim üzerinde büyük bir olumsuz etki yaratabileceğine dair kamuoyunu uyardı. Habere göre Britanya’daki kliniklerde görev yapan sağlık personelleri şimdiden zor durumda.

Enfekte kişilerle temas eden görevliler tecrit edildikleri için görevlerine ara vermek zorunda kalıyor. Bu durum, vakaların çoğunun başvurduğu cinsel sağlık kliniklerinin hizmet vermesini zorlaştırıyor. Ülkedeki 20 vakanın önemli bir kısmının tespit edildiği cinsel sağlık klinikleri, kapılarını yavaş yavaş halka kapatıyor.

Diğer enfeksiyonlar üzerinde olumsuz etki yaratabilir

Britanya Cinsel Sağlık ve HIV Derneği, maymun çiçeğinin diğer enfeksiyonlar üzerinde yaratabileceği etkilerden endişe duyduğunu açıkladı.

Derneğin başkanı doktor Claire Dewsnap, cinsel sağlık kliniklerinde görev yapan personelin ‘halihazırda önemli bir baskı altında olduğunu’ ve maymun çiçeğinin durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi. Hastalığın cinsel sağlığa erişim konusunda yaratabileceği risklere dair endişeli olduğunu açıkladı.

Başkent Londra’da klinikler, sağlık personellerini güvenceye almak amacıyla tüm hastalardan randevu almak için telefon ettiklerinde semptomlarını detaylı şekilde açıklamalarını talep etmeye başladı.

Uzmanlar, çiçek aşısının hastalıktan büyük ölçüde koruduğuna vurgu yaptı.