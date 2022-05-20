İsrail’de ilk maymun çiçeği virüsü vakası

İsrail’de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.

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İsrail Sağlık Bakanlığı, adı açıklanmayan 30 yaşlarında bir erkekte virüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine bu kişinin Tel Aviv’deki Ichilov Hastanesi’ne nakledildiğini duyurdu.

AA’nın haberine göre hastanın, ülke dışında maymun çiçeği bulaşmış başka bir kişiyle temasta bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Maymun çiçeği virüsü vakaları daha önce Britanya, İspanya, Portekiz, ABD, İtalya, İsveç, Belçika, Avusturalya ve Kanada’da tespit edilmişti.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10’a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her iki vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.