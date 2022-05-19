Avrupa’da maymun çiçeği virüsü alarmı

Britanya’da maymun çiçeği virüsü (monkeypox) vakaları dokuza yükseldi. İspanya ve Portekiz’de de alarma geçildi.

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Suçiçeği ve çiçek hastalığına benzer bir hastalık olan maymun çiçeğine yakalananlar genellikle birkaç hafta içinde iyileşiyor. Belirtileri arasında kızarıklık, ateş ve baş ağrısı bulunuyor. Genellikle yüzde başlayan kızarıklıklar daha sonra vücuda yayılıyor.

Çiçek hastalığına karşı geliştirilen bir aşı, maymun çiçeği için de onaylanmıştı.

Daha önce genellikle Orta ve Batı Afrika’daki ormanlık alanlarda görülen ve endemik bir virüs olan maymun çiçeği 7 Mayıs’ta Britanya’da tespit edilmişti. Ardından bu ülkede sekiz vakaya daha rastlandı.

Portekizli sağlık yetkilileri, şüpheli 20 vakanın beşinde virüs tespit edildiğini duyurdu. Vakaların tamamı başkent Lizbon ve çevresindeki bölgede görüldü. Virüse yakalananların hepsinin erkek olduğu açıklandı. Ciltlerinde lezyon görülen bu kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı da sekiz şüpheli vaka bulunduğunu açıkladı.