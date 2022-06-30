Elektrik tarifeleri değişmedi

Elektrik Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuzda zam yapılmayacağını duyurdu.

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EPDK görevli tedarik şirketlerinden elektrik alan müşteriler için ulusal enerji fiyat tarifesini üç aylık dönemler halinde belirliyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrek dönemin tarifesi yarın açıklanacaktı.

Elektriğe son olarak tarife döneminden önce 1 Haziran’da zam yapılmıştı. Konut abonelerinin tarifesi yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesiyse yüzde 25 artmıştı.

EPDK’nın açıklamasında şunlar dendi: “Bugün yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.”