Fetihtepe’de ‘dönüşüm zorbalığı’: Polis evlere koçbaşıyla girdi, altyapı kesildi

İstanbul’da Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm için imza vermeyen yurttaşlara yönelik baskı devam ediyor. Polislerce girişin engelendiği mahalleye gazeteciler de alınmazken, yaklaşık 60 eve kapıları koçbaşıyla kırılarak girildi. Söz konusu evlerin, altyapı hizmetleri de kesildi.

Fotoğraf: BirGün

AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin, Fetihtepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm ısrarı yurttaşların reddetmesine rağmen sürüyor. Kentsel dönüşümün başlatıldığı 3550’nci adada bugün de dönüşüme imza vermeyen yurttaşların altyapı hizmetleri kesildi.

Mahalle halkının dayanışma çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda polis yönlendirildi. Bölgeye girişi engellemek için barikat kuran polis, yurttaşların da gazetecilerin de mahalleye girmesine izin vermiyor.

BirGün’den Gökay Başcan’ın aktardıklarına göre bugün yaklaşık 60 evin altyapı hizmetlerinin kesileceği belirtilirken, polisin de bazı apartmanlara kapısını koçbaşıyla kırarak girdiği öğrenildi.

‘8-9 bin kira veremeyiz, canımıza tak etti’

Mahalle sakinlerinden Güldiyar Çiftçi, yaşatılanlara tepki göstererdi, buradan atıldığı takdirde kiraların yüksek olması nedeniyle ev bulamayacağını vurguladı: “Yazık, insanlara yazık. (Polislere dönerek) Siz 8-9 bin liraya ev bulup kira verebilir misiniz? Ben veremiyorum. Zam üstüne zam. 60 yaşındayım çalışıyorum yine yapamıyorum. Ben daha bir kilo et almadım. Gücüm yetmiyor. Çocuklarıma iki yumurta kırıp yediriyorum. Bu kadar olmaz. Canımıza tak etti. Yeter artık.”