Okmeydanı’nda ‘kentsel dönüşüm’ ablukası: Direnen mahalleliye gözaltı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm ablukası sürüyor. 30 evin su ve elektriği kesildi. Polis evlerinden çıkmakta direnen yurttaşları gözaltına aldı.
AKP’li Beyoğlu Belediyesi, alanın riskli bölge ilan edilmesi gerekçesiyle mahallede yaşayanları zorla evlerinden çıkarmaya çalışıyor.
Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, elektrik ve suları çevik kuvvet ekipleri eşliğinde belediye tarafından kesilen yurttaşlar, evlerini boşaltmaları yönünde gönderilen tebligatlara itiraz ettiklerini, hala sonuçlanmasını bekledikleri davalar olduğunu söyledi.
30 hanenin elektrik ve suyu kesildi
Evlerinden çıkmayan mahalleli, dün doğalgaz, elektrik ve sularını kesmeye gelen ekiplere itiraz etse de yurttaşların kapıları koçbaşıyla kırıldı. En az 30 hanenin elektrik, su ve doğalgazı kesildi. Polis ablukası altında olan mahallede, müdahale esnasında fenalık geçirerek hastaneye kaldırılan ve gözaltına alınan yurttaşlar oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Twitter hesabı üzerinden şu sözlerle tepki gösterdi: “Mahalleyi kuşatma altına alıyorsunuz. Sokakları, caddeleri kapatıyorsunuz. Evlerine girmek isteyen vatandaşlarımızı gözaltına alıyorsunuz. Zulmediyorsunuz, suç işliyorsunuz. #OkmeydanındaZulümVar”
15 yaşındaki çocuğa ters kelepçe
Öte yandan 15 yaşındaki bir çocuğun ters kelepçeyle gözaltına alınmak istenmesi sosyal medyada gündem oldu. Çocuk mahallelinin tepkisinin ardından serbest bırakıldı.
Twitter’dan bakan ve belediyelere seslenen Kılınç, ablukadan görüntüler paylaştı.
Mahalleliye destek için gelen Beyoğlu Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyeleri, Fetihtepe Mahallesi’ne alınmadı.
BirGün’den Sercan Meriç’in aktardığına göre yurttaşların talepleri şöyle:
- Kentsel dönüşüm yasasının ‘plan olmadan dönüşüm yapılamaz’ kuralının gereği olarak 1/5000’lik ve 1/1000’lik planların yapılmasını,
- Planların bölgemizdeki sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerin ilgili bölümlerinden, şehir plancıları ve mimarlar odasından görüş alınarak yapılmasını,
- Planlar yapılıncaya kadar adamızdaki plansız kentsel dönüşüm uygulamasının durdurulmasını,
- Tapulu tapusuz ayrımından kaynaklı sorun ve mağduriyetlerin yaşanmaması için 2981 ve 4706 sayılı yasaların öngördüğü kurallar çerçevesinde hak sahipliği kazanmış olanlara tapularının verilmesini,
- Hak sahibi olduğumuz paylarımızın belirlenmesinde 6360 sayılı yasa gereği ‘arsa payı’nın dikkate alınmasını, ardından plana ve paylarımıza uygun avan projenin yapılarak tapuya tescil edilmesini,
- Her dairenin şerefiye puanı ve bedelinin belirlenerek avan projeye işlenmesini,
- Şu anda bize imzalamamız için sunulan muvafakatnamenin tek taraflı bir beyan olması nedeniyle bunun yerine idarenin ve hak sahiplerinin karşılıklı hak ve sorumluluklarının belirlendiği, ekinde avan proje, idari ve teknik şartnamenin olduğu hukuki sözleşme yapılmasını,
- Üçte ikilik çoğunluğun sağlanmadan uygulama yapılmamasını,
- Devlet eliyle yapılan dönüşümün anayasamızdaki ‘sosyal devlet ilkesine’ uygun olarak kârı amaçlayan değil, maliyetine yapılmasını,
- Halihazırdaki uygulamada 6 ayda bir memura yapılacak zam artışı kadar artırılarak ödememiz istenen borç taksitlerimizin kamu bankalarındaki konut kredi sistemine bağlanarak 20 yılda sabit olarak ödenmesini,
- 1500 TL olan kira yardımının İstanbul gerçeğine göre yeniden belirlenmesini ve hak sahiplerine yeni yapılan dairelerine taşınıncaya kadar talep ediyoruz.”