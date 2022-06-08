Okmeydanı’nda ‘kentsel dönüşüm’ ablukası: Direnen mahalleliye gözaltı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm ablukası sürüyor. 30 evin su ve elektriği kesildi. Polis evlerinden çıkmakta direnen yurttaşları gözaltına aldı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

AKP’li Beyoğlu Belediyesi, alanın riskli bölge ilan edilmesi gerekçesiyle mahallede yaşayanları zorla evlerinden çıkarmaya çalışıyor.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, elektrik ve suları çevik kuvvet ekipleri eşliğinde belediye tarafından kesilen yurttaşlar, evlerini boşaltmaları yönünde gönderilen tebligatlara itiraz ettiklerini, hala sonuçlanmasını bekledikleri davalar olduğunu söyledi.

30 hanenin elektrik ve suyu kesildi

Evlerinden çıkmayan mahalleli, dün doğalgaz, elektrik ve sularını kesmeye gelen ekiplere itiraz etse de yurttaşların kapıları koçbaşıyla kırıldı. En az 30 hanenin elektrik, su ve doğalgazı kesildi. Polis ablukası altında olan mahallede, müdahale esnasında fenalık geçirerek hastaneye kaldırılan ve gözaltına alınan yurttaşlar oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Twitter hesabı üzerinden şu sözlerle tepki gösterdi: “Mahalleyi kuşatma altına alıyorsunuz. Sokakları, caddeleri kapatıyorsunuz. Evlerine girmek isteyen vatandaşlarımızı gözaltına alıyorsunuz. Zulmediyorsunuz, suç işliyorsunuz. #OkmeydanındaZulümVar”

15 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

Öte yandan 15 yaşındaki bir çocuğun ters kelepçeyle gözaltına alınmak istenmesi sosyal medyada gündem oldu. Çocuk mahallelinin tepkisinin ardından serbest bırakıldı.

Okmeydanı Fetihtepe’de polisin halka saldırısı sürüyor.



Mahalle halkının çektiği videoda "Çocuk o" diyerek bir kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalışan mahalleliye polis, "Çocuksa çocuk" dedi. Darp ederek gözaltına aldı. pic.twitter.com/tkK3uBm4wj — Etkin Haber (ETHA) (@EthaEtkin) June 8, 2022

Twitter’dan bakan ve belediyelere seslenen Kılınç, ablukadan görüntüler paylaştı.

Mahalleliye destek için gelen Beyoğlu Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyeleri, Fetihtepe Mahallesi’ne alınmadı.

BirGün’den Sercan Meriç’in aktardığına göre yurttaşların talepleri şöyle: