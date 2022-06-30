Soylu’nun yardımcısı için AYM üyeliği hesabı: Sayıştay’a seçildi

Beş Sayıştay üyesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçildi.

Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Erdoğan Durkut, Selim Erdem ve Ramazan Selek, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Mahmut Kazan ve diğer adaylar kontenjanından İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sayıştay’ın yeni üyeleri oldu.

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Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) TBMM tarafından 2010’da Sayıştay’dan atanan Hicabi Dursun, 6 Ekim’de yaş haddinden emekliye ayrılacak. Bu nedenle TBMM, ekimde Dursun’un yerine Sayıştay üyeleri arasından bir ismi AYM üyesi olarak atamak zorunda.

İnce’nin üyeliğinin perde arkasında Sayıştay üyesi kontenjanından ekimde AYM üyeliğine atanma hesabının yattığı iddia edilmişti. Hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bizzat İnce’yi işaret ettiği öne sürülmüştü.

İnce, İlim Yayma Vakfı’nın kurucuları arasında yer alıyor.

Fidan de benzer yöntemle atanmıştı

Eski İstanbul başsavcısı İrfan Fidan da ‘hülle atama’ denen yöntemle AYM üyeliğine seçilmişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fidan’ı 27 Kasım 2020’de Yargıtay üyeliğine atamıştı. Fidan, görevinin dördüncü gününde Yargıtay’daki AYM üyeliği aday adaylığına başvurmuş ve en çok oyu alan isim olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 23 Ocak 2021’de kendisine gönderilen beş adaydan Fidan’ı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçmişti.