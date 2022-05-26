Soylu’nun yardımcısına Sayıştay aktarmalı AYM üyeliği

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin Sayıştay üyeliğine aday olduğu ortaya çıktı. Bu adaylığın perde arkasında İnce’nin Sayıştay üyesi kontenjanından ekimde Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atanma hesabının yattığı iddia edildi.

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İnce, İlim Yayma Vakfı’nın kurucuları arasında yer alıyor.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın aktardığına göre İnce, Sayıştay Genel Kurulu’ndaki seçimde TBMM’ye gönderilecek dört aday adayı arasından en çok oyu aldı.

TBMM’deki ilgili komisyon bu dört aday sayısını ikiye düşürecek. TBMM Genel Kurulu’ysa iki adaydan birini Sayıştay üyesi olarak atayacak. TBMM’nin 6 Ekim öncesinde yeni üyeyi ataması bekleniyor.

Kulisler

Buna göre, Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı kulislerinde İnce’nin Sayıştay’a adaylığının altında AYM üyeliği hesabının yattığı konuşuluyor.

AYM’ye TBMM tarafından 2010’da Sayıştay’dan atanan Hicabi Dursun, 6 Ekim 2022’de yaş haddinden emekliye ayrılacak. Bu nedenle TBMM, ekimde Dursun’un yerine Sayıştay üyeleri arasından bir ismi AYM üyesi olarak atamak zorunda.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bizzat İnce’yi işaret ettiği öne sürüldü.

Fidan de benzer yöntemle atanmıştı

Eski İstanbul başsavcısı İrfan Fidan da ‘hülle atama’ denen yöntemle AYM üyeliğine seçilmişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fidan’ı 27 Kasım 2020’de Yargıtay üyeliğine atamıştı. Fidan, görevinin dördüncü gününde Yargıtay’daki AYM üyeliği aday adaylığına başvurmuş ve en çok oyu alan isim olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 23 Ocak 2021’de kendisine gönderilen beş adaydan Fidan’ı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçmişti.