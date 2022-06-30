CHP’li Altay: Asgari ücrette açlık sınırının altındaki bir zam zulümdür

“Açlık sınırı 6 bin 390 lira olan bir ülkede 3 bin lirayla geçinemezsin” diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, asgari ücret beklentisini açıkladı: “Çok net ve samimi olarak söylüyorum, 6 bin 391 liranın altındaki bir zam zulümdür.”

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bugün son kez toplanıyor. Komisyonun ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın asgari ücretin miktarını açıklaması bekleniyor.

Türk-İş, dört kişilik bir ailenin yalnızca bir aylık mutfak harcamasını ifade eden açlık sınırını 6 bin 391 TL, kira, fatura, ulaşım gibi bir ailenin aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırınıysa 20 bin 818 TL olarak açıklamıştı.

Asgari ücret beklentilerini açıklayan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu en az 6 bin 780 TL, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) en az 20 bin 818 TL istemişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’da asgari ücret beklentisini TBMM’deki basın toplantısında duyurdu: “Açlık sınırı 6 bin 390 lira olan bir ülkede 3 bin lirayla geçinemezsin. Dün söyledim Erdoğan’a, bu yaz öyle böyle geçer, ekmek karpuz geçiririz. Kış geçmez. Bu kışı emeklilerimiz geçiremez. Asgari ücret dün çağrımı yapmıştım. Laflar duyuyorum yüzde 20-30 bandında bir zam olacak diye. Çok net ve samimi olarak söylüyorum, 6 bin 391 liranın altındaki bir zam zulümdür. Adaletsizliktir, hak gaspıdır, emek gaspıdır, emek hırsızlığıdır. Alın teri hırsızlığıdır.”