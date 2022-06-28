Reuters anketi: Haziranda yıllık enflasyon yüzde 72 ile 81 arasında

Reuters’ın düzenlediği ankete göre haziran için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 72.3 ila yüzde 81.8 arasında değişiyor.

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Türkiye’de mayıs enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre yüzde 73,5; bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG’ın verilene göreyse yüzde 160.

12 katılımcılı Reuters anketinde Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) haziranda da sert yükselişini sürdürmesi ve yüzde 78,35’e ulaşması bekleniyor. Bu oran, neredeyse son 24 yılın en yükseği.

Haziran için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 72,3 ila 81,8 arasında değişiyor. TÜFE en son Eylül 1998’de yüzde 80,4 artış kaydetmişti.

Yıl sonu tahmini de bir önceki ayın anketinden altı puan daha yükselerek yüzde 69,5 seviyesine ulaştı. Ankette aylık enflasyon yüzde 5,38 seviyesinde bekleniyor; tahminler yüzde 3,5 ila 6,8 arasında yer alıyor.

Merkez Bankası, enflasyonda yükselişe kesin gözüyle bakılmasına rağmen geçen haftaki toplantısında para politikasını değiştirmedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) da, Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,2 arttığını, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise ilk kez 20 bin TL’yi aştığını açıkladı.

TÜİK haziran ayı enflasyon verisini 4 Temmuz saat 10.00’da açıklayacak.