Sendikalar asgari ücret beklentilerini açıkladı

Asgari ücret beklentilerini açıklayan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu en az 6 bin 780 TL; Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise en az 20 bin 818 TL istedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Çalışma bakanım, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’yla bir araya gelecekler ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler” açıklamasının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran’da (yarın) toplanacağı duyurulmuştu.

Türk-İş, bugün yoksulluk ve açlık sınırını açıklamıştı: Dört kişilik bir ailenin yalnızca bir aylık mutfak harcamasını ifade eden açlık sınırı, haziranda 6 bin 391 TL; kira, fatura, ulaşım gibi bir ailenin aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise 20 bin 818 TL.

İşçi sendikalarının beklentisi

Söz konusu gelişmelerin ardından işçi sendikaları da asgari ücret beklentilerini açıkladı.

Sözcü’den Gamze Bal’a konuşan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, açlık sınırının üstünde bir artış isterken; DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da yoksulluk sınırının üstünde bir zam oranı beklediklerini belirtti.

Buna göre Balık’ın sendikası adına asgari ücret beklentisi 6 bin 780-7 bin TL’nin altında kalmaması oldu.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ise, şöyle konuştu: “Bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve en az yoksulluk sınırı (haziran ayı için 20 bin 818 TL) girebilmeli. Aksi halde, yapılacak kısmi iyileştirmeler yüksek enflasyon karşısındaki kayıpları gidermeye yetmeyecektir.”