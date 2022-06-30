HDP’de ‘sürpriz’ beklenmiyor: Sancar ve Buldan’la devam

HDP’nin 3 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek olağan kongresinde eş genel başkanların değişmesi beklenmiyor. Parti sözcüsü Ebru Günay, “Mutabakat komisyonumuz ve parti kurullarımızdaki genel eğilim eş genel başkanlarımızın devamı yönünde” dedi.

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HDP Sözcüsü Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 3 Temmuz Pazar düzenlenecek beşinci olağan kongreye dair bilgiler verdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günay şöyle konuştu: “HDP bugün umut dolu yarınlar için, çocukların geleceği için direniyor ve her türlü baskı ve zora karşı yılmadan mücadele diyor. Bu inanç ve kararlılıkla, demokratik ve barış dolu bir gelecek inancıyla sokaklarda meydanlardayız. Tüm halklarımızı, demokrasi ve özgürlüğe inanan herkesi kongremize bir kez daha davet ediyorum, çünkü çözüm biziz, sözümüz var.”