CHP’de istifaya götüren paylaşımlar yargıya taşınıyor: ‘Hesaplar sahteydi’

CHP’den İstanbul milletvekiliyken partisinden istifa eden Aykut Erdoğdu’nun eski eşi Özge Pomen’in avukatları, müvekkillerinin ismiyle açılan hesaptan paylaşılan görüşmeye ilişkin suç duyurusunda bulunacak: “Paylaşımlar müvekkilimiz Özge Pomen tarafından yapılmamıştır.”

Aykut Erdoğdu’nun eski eşi Özge Pomen’e ait olduğu belirtilen hesaptan paylaşılan görüntülerin ardından Erdoğdu ve eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun, partilerinden istifa etmişti.

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İstifaların ardından Özge Pomen’in avukatları Evrim Dost ve Halil Şahin Dost, müvekkiline ait ses ve görüntülerin sosyal medyada izinsiz paylaşıldığını ve yasal yollara başvurulacağını duyurdu.

Avukatların açıklaması şöyle: “26 Mayıs 2022 tarihinde sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna servis edilen, müvekkilimiz Özge Pomen’in ses ve görüntü, eski eşi İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avukat Tuba Torun Erdoğdu’nun seslerinin yer aldığı görüntüler müvekkil adına açılan birkaç sosyal medya hesabından paylaşılmıştır. Sonrasında yine bu hesaplardan müvekkile ait olmayan beyan ve açıklamalar yapılmıştır. Sosyal medya üzerinden yapılan yayın üzerine pek çok gazete, gazeteci, haber siteleri ve medya kuruluşları da müvekkil adına açılan hesaptan yayımlanan video ve içerikleri haber haline getirerek kamuoyunun bilgisine sunmuştur. Anılan süreçte kendisine ait ses ve görüntülerin, kendi adına açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden rızası dışında paylaşılması nedeni ile müvekkil mağdur edilmiştir. Yapılan paylaşımlar müvekkilimiz Özge Pomen tarafından yapılmamıştır. Bu paylaşımlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır.”