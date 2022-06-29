Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun, CHP’den istifa etti

Aykut Erdoğdu’nun eşi Özge Pomen’e ait olduğu belirtilen hesaptan paylaşılan görüntülerin ardından başlayan tartışmalar istifayla sonuçlandı.

Diken’in CHP’li kaynaklardan edindiği bilgilere göre, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğdu ve eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun, bugün partilerinden istifa etti.

Fotoğraf: AA

Erdoğdu’nun eski eşi Özge Pomen’e ait olduğu belirtilen sosyal medya hesabından birer gün arayla iki video paylaşılmıştı.

İlk paylaşımda Pomen’le Erdoğdu arasında geçen konuşmada, Erdoğdu şimdiki eşi CHP’li Tuba Torun’un parti meclisine girmesi için çaba harcadığını iddia ediyordu.

İkinci paylaşımdaki görüşmedeyse Pomen ve Torun arasında “Dolarla vekil oluyorlar” şeklinde bir konuşma geçiyordu.

Erdoğdu’nun istifası ile TBMM’de CHP’nin milletvekili sayısı 134’e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 7’ye yükseldi.