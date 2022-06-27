Kulis: CHP, Erdoğdu’dan ‘gereğini yapmasını’ bekliyor

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Twitter’a düşen konuşma kayıtları sonrasında gözlerin çevrildiği CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan “Kendisi ve partimiz için en doğru kararı verecek” açıklaması geldi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın aktardığına göre parti kulislerinde, Öztrak’ın ‘istifa çağrısı’ olarak yorumlanan bu açıklamasının ‘CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da görüşü’ olduğu belirtiliyor.

Fotoğraf: AA

Erdoğdu’nun eski eşi Özge Pomen, ‘Özge’ ismiyle açtığı Twitter hesabından, cumartesi gecesi bir görüntü kaydı paylaştı.

Kayıtlarda Erdoğdu’nun, yeni eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun’un parti meclisine girmesi için Kılıçdaroğlu ve genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’yla defalarca konuştuğunu söylediği duyuluyor. Erdoğdu, eski eşinin yayınladığı kayıt nedeniyle Twitter hesabından özür diledi.

Aynı hesaptan paylaşılan bir başka ses kaydında ise Erdoğdu’nun yeni eşi Tuba Torun’un, eski eşi Özge Pomen’le görüşmesi yer alıyor. Torun’un bu görüşmede, parti yönetimine girememesine “Dolarla vekil oluyorlar” diye tepki göstermesi sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğdu’yla Kılıçdaroğlu’nun görüşmesi beklenmiyormuş

Erdoğdu ve Torun’la ilgili tartışmalar sürerken, disiplin sürecinin işletilip işletilmeyeceği konusunda gözlerin çevrildiği CHP yönetiminden bu yönde bir karar çıkmadı.

Ayşe Sayın’a konuşan parti kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nda da Erdoğdu konusunun gündeme gelmediğini söylüyor.

Ancak MYK toplantısı sürerken konuşan Faik Öztrak, “Sayın Erdoğdu’nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz” dedi.

CHP’de bu açıklama, Erdoğdu’ya ‘istifa çağrısı’ olarak yorumlandı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Erdoğdu ile Kılıçdaroğlu arasında herhangi bir görüşme olmadı ve olması da beklenmiyor.

Parti kulislerinde, Öztrak’ın açıklamasının bir anlamda ‘Kılıçdaroğlu’nun da görüşü’ olduğu belirtilerek, bunun aslında açık bir istifa çağrısı olduğu ve Erdoğdu ile Torun’un ‘gereğini yapmaları’ beklentisi dile getiriliyor.