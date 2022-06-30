‘Yeni model’de ne dedilerse tersi oldu: Dış ticaret açığı yeni rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs verilerine göre dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 155 artarak 4 milyar 156 milyon dolardan, 10 milyar 605 milyon dolara yükseldi ve yeni bir rekor kırdı.

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AKP’nin sıklıkla değiştirdiği ‘yeni ekonomi modeli’yle kapatılması hedeflenen dış ticaret açığı rekor kırdı. Buna göre yükselen kurla birlikte ihracatın artıp döviz bolluğuna sebep olacağı, bunun da enflasyonu düşüreceği bekleniyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Kur yükseldiği halde ithalat daha hızlı arttı ve cari açık da büyüdü. İhracatın ithalatı karşılama oranında ciddi düşüş ortaya çıktı. Hükümetin hesaplarının bozulmasında Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yükselen enerji ithalatı ana faktörlerden biri.

İhracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolara, ithalat yüzde 43,5 yükselişle 29 milyar 588 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 155,2 artarak 10 milyar 605 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2021’de yüzde 79,8 iken geçen ay yüzde 64,2’ye geriledi.

İhracatta ilk sıra Almanya’nın

Mayısta ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya ihracat 1 milyar 492 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 273 milyon dolarla ABD, 978 milyon dolarla Irak, 953 milyon dolarla İtalya, 911 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

İthalatta zirve Rusya’nın

İthalatta Rusya ilk sırayı aldı. Mayısta Rusya’dan ithalat 4 milyar 487 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 234 milyon dolarla Çin, 1 milyar 980 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 529 milyon dolarla ABD, 1 milyar 305 milyon dolarla İtalya izledi.

Beş ayda 43,2 milyar dolar açık

İhracat ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 102 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde 40,8 artarak 145 milyar 675 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 136 artarak 18 milyar 310 milyon dolardan, 43 milyar 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 82,3 iken, bu yıl yüzde 70,3’e indi.