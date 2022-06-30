TRT’de eski müdür yangından mal kaçırır gibi sözleşme imzalamış

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in sorusu üzerine eski genel müdür İbrahim Eren’in görevden alınmadan önceki son altı ayında 932’si haber paketi ve canlı yayın hizmeti, barter ve sponsorluk, 120’si program olmak üzere 1052 anlaşma imzaladığını açıkladı.

TRT’nin son üç yılda 100 milyon 732 TL ‘konuk ağırlama’ bedeli ödediği de ortaya çıktı.

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Kamu kaynaklarıyla finanse edilen devlet televizyonu TRT’deki harcamalar ve ödenen yüksek miktarlar yeniden gündemde.

CHP’li Sertel, TRT’deki sınavsız işe alma, kadrolaşma ve yüksek maaş iddialarının ardından eski genel müdür İbrahim Eren dönemindeki alım ve anlaşmaları TBMM KİT Komisyonu’nda sordu.

Sertel, komisyonda, “Eski TRT genel müdürü İbrahim Eren görevden alınmadan son altı ay içerisinde TRT bünyesinde hangi alım ve anlaşmaları yaparak gitti? Bu anlaşmaların içeriği ve ödenen paralar ne kadardır” diye sordu; TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı, yazılı yanıt verdi.

Sobacı, Eren’in görevde olduğu 1 Ocak-13 Temmuz 2021 arasında (6 ay) toplamda 1052 sözleşme imzalandığını söyledi: “Program alımı, haber paketi, ve canlı yayın hizmeti, mal ve hizmet alımı, bakım onarım hizmetleri, program tanıtım, barter ve sponsorluk hizmetlerine ilişkin 932 adet, program satış anlaşmalarına ilişkinse 120 adet sözleşme yapılmıştır.”

1052 sözleşmeden sadece beşi ihale edilmiş

ANKA’ya konuşan Sertel, son altı ayda imzalanan toplamda 1052 sözleşmeden sadece beşinin ihale edildiğini anlattı: “Anlaşılan o ki eski genel müdür görev süresi dolmadan, giderayak binin üzerinde anlaşmaya imza atmış. Bu anlaşmaların parasal boyutunu da sormama rağmen belirtmemişler ancak oldukça yüksek sayıda sözleşmeye imza atılmış. Üstelik 2021’de TRT tarafından yalnızca beş ihale yapılmış. Yani binin üzerinde anlaşma yapılmış ancak yalnızca beşi ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiş. Sadece bu durum dahi TRT’nin parasının yandaşa aktarıldığının işaretidir.”

100 milyon 732 bin TL’ye konuk ağırlamışlar

Sertel, TRT’den gelen yanıtlarda tanıtım, reklam ve konuk ağırlama giderleri için harcamalara da dikkat çekti.

Tanıtım, reklam ve konuk ağırlama giderleri için sadece son üç yılda 200 milyon liraya yakın para harcandığını söyleyen Atila Sertel, bu paranın yarısından fazlasını ‘konuk ağırlamak’ için ayırdıklarını kaydetti: “TRT halkın parasını har vurup harman savurmaya devam ediyor. TRT’nin 2021 yılı geliri 5 milyar 557 milyon lira oldu. Bu paranın yüzde 80’i dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere harcanıyor. Yani halktan alıyor iktidara yakın kurum ve kuruluşlara dağıtılıyor. İbrahim Eren’in son yılında tanıtım, reklam ve konuk ağırlama giderlerine harcanan para 199 milyon lira. 2019 yılında bu kalem adı altında 34 milyon lira harcanmış, İbrahim Eren giderken 199 milyon lira harcamış, yüzde 194 artışla harcama yaparak gitmiş. Yağma Hasan’ın böreği gibi TRT’yi yiyorlar ama bu düzen değişecek. Tüm harcamaların hesabı kuruş kuruş sorulacak.”