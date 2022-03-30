Bir TRT haberi!

CANAN COŞKUN

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde TRT’ye tahsis edilen 453 dönümlük ormanlık ve askeri araziye yönelik imar planlarının yürütmesi durduruldu. Karara dayanak gösterilen bilirkişi raporuna göre söz konusu arazi için afet tehlikesi dahil bir dizi analiz es geçilmiş.

Aynı TRT’nin Harbiye ve Ulus semtlerindeki tarihi binaları 2020’de depreme karşı dayanıksızlık gerekçesiyle boşaltılmıştı. Her iki noktadan da rant kokusu yükselmiş, İstanbul’un simge yapılarından Radyoevi 2000’de otel yapılmak, 2012’de Birleşmiş Milletler’e tahsis edilmek istenmiş ancak tepkiler üzerine geri adım atılmıştı. Öte yandan şu an TRT yayınlarının yapıldığı ve Katarlılara ait Bein Connect tesislerine ne kadar kira ödendiği meçhul. TRT Genel Müdürlüğü kira bedeli ve süresine ilişkin soruları ‘ticari sır’ diye yanıtlamamıştı.

Fotoğraf: Diken

TRT’nin taşınabilmesi için Çekmeköy’deki askeri arazide imar değişikliğine gidilmiş, imar planları geçen yıl martta askıya çıkarılmıştı. Arazinin 12 bin 345 metrekaresi TRT’ye ‘resmi kurum alanı’, 1500 metrekaresi ‘ilkokul alanı’, 2 bin 662 metrekaresi ‘belediye hizmet alanı’, 2 bin metrekaresi ilçe emniyet müdürlüğü olarak düzenlenmişti. TMMOB Şehir Plancıları Odası ve TMMOB Mimarlar Odası da bu planların iptali istemiyle dava açmıştı.

İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında Aralık 2021’de bilirkişi raporu hazırlandı. Rapora göre imar planları şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun değildi. Rapordan öne çıkan tespitler şöyle:

Söz konusu alan İstanbul’un içme suyu kaynaklarından Ömerli ve Elmalı barajlarının uzun mesafeli koruma alanı sınırında kalıyor.

Planlama alanının orman ile çevrili olması ve havza sınırları içinde kalması nedeniyle Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde yer alan yapı, bitki örtüsü, iklim, flora-fauna, topoğrafya, ekolojik yapı, toprak yapısı analizleri yapılmadı.

İmar planlarında ‘eşik analizi’ başlığı altında bir çalışma bulunmuyor. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 22’nci maddesinde düzenlenen bu başlığa göre, topografik, jeolojik-jeoteknik, hidrojeolojik yapı özellikleri ile arazi kullanımı, tarım ve orman alanları, içme suyu havzaları, sit ve diğer koruma alanları, hassas alanlar, kıyı, altyapı, doğal ve fiziki veriler ile afet tehlikelerinin analiz edilmesi gerekiyordu.

İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi de bu rapora dayanarak söz konusu planların uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğini kaydederek yürütmeyi durdurdu.

‘Arazi rantına işaret ediyor’

Kararı Diken’e değerlendiren Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu şunları söyledi: “Söz konusu plan değişikliği kamuoyuyla paylaşılmadan, meslek odalarının ve bilim insanlarının görüşleri alınmadan, şeffaf olmayan bir şekilde hazırlandı. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin gerektirdiği analizler yapılmadan gerçekleştirilmiş olması bize aslında başka bir planlarının olduğunu gösteriyor. Bu da elbette bir arazi rantına işaret ediyor.”