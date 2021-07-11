TRT arazilerinden ‘rant’ kokusu yükseliyor: Katarlılara ödenen kira ise ‘ticari sır’

AYŞEGÜL KASAP

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) deprem gerekçesiyle boşaltılan İstanbul’un Ulus ve Harbiye semtlerindeki binalarını kapsayan arazilerden rant kokusu yükseliyor.

Boşaltma işlemiyle eş zamanlı olarak Çekmeköy ilçesindeki askeri bir alan imar değişikliğiyle yapılaşmaya açıldı. Söz konusu alanda TRT’ye de yer ayrıldı. Bu, boşaltılan binalara geri dönülmeyeceği kanaatini güçlendirdi.

Öte yandan şu an TRT yayınlarının yapıldığı ve Katarlılara ait Bein Connect tesislerine ne kadar kira ödendiği meçhul. TRT Genel Müdürlüğü kira bedeli ve süresine ilişkin soruları ‘ticari sır’ diye yanıtlamadı.

TRT İstanbul Radyosu / Fotoğraf: Wikipedia

TRT İstanbul Ulus Yerleşkesi ve Harbiye’deki İstanbul Radyosu’nun tarihi binaları geçen yıl depreme karşı dayanıksızlık gerekçesiyle boşaltılmıştı. İstanbul’un simge yapılarından Radyoevi 2000’de otel yapılmak, 2012’de Birleşmiş Milletler’e tahsis edilmek istenmiş ancak tepkiler üzerine geri adım atılmıştı.

İki yerleşkenin de gayrimenkul değeri yüksek

TRT Ulus yerleşkesi / Fotoğraf: TRT

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen, hem Ulus’taki hem de Harbiye’deki TRT binalarına depreme karşı sağlıklı olup olmadığına dair testler yapıldığını ve sonuçlara göre güçlendirilmesi yönünde öneri çıktığını doğruladı.

‘Depreme dayanıksızdır’ raporuyla iki yerleşkenin de -pandemiye rağmen- eş zamanlı olarak boşaltılması TMMOB’u şüphelendirdi.

Hem Ulus’un hem de Harbiye’nin gayrimenkul değerinin çok yüksek olduğunun altını çizen Köymen rant ihtimaline dikkat çekti: “Her ikisinin de yeri çok önemli. Tekrar TRT’ye verilmemesi ihtimalinden şüphelendik.“

TRT için Çekmeköy’de yer ayrıldı

Köymen şöyle devam etti: “Tam da aynı süreçte bu kaygılarımız haklı çıkaran bir gelişme yaşandı. Çekmeköy’de yaklaşık 370 bin metrekarelik bir askeri arazide imar planı değişikliği yapıldı ve TRT’nin kullanımına ait bir bölüm ayrıldı. Burası aslında orman alanı olarak görülen ve 15 Temmuz’dan sonra boşaltılan bir alan. Burası kamusal bir alan. Burada TRT için bir yer ayrılması Harbiye ve Ulus’taki arazilerin TRT’nin elinden alınması riskini ve endişelerini kuvvetlendiriyor.”

Çekmeköy’de TRT kullanımına tahsis edilen alan /Fotoğraf: Diken

‘Rant tehlikesi var’

Ulus ev Harbiye’deki araziler için “Rant tehlikesi olduğunu söyleyebiliriz” diyen Köymen Çekmeköy’deki yapılaşma için iptal davası açtıklarını belirtti: “O orman alanı askeriyenin kullanımındayken yapılaşmaya açılmak üzere imar planı yapılıyor. Aslında kamusal alan, yapılaşmaya açılıyorsa bunun burada bir kısmı özelleştirilecek demektir.”

Katarlılara ödenen kira bedeli ‘ticari sır’

Şu an TRT yayınları Ayazağa semtindeki Katarlılara ait Bein Connect stüdyolarında yapılıyor. Ancak kiralamanın ayrıntıları bilinmiyor. Yani kamu parasıyla ödenen kira bedeli ve süresi açıklanmıyor. Haber-Sen bedeli öğrenmek için TRT Genel Müdürlüğü’ne yazılı soru verdi. Genel müdürlük ‘ticari sır’ gerekçesiyle soruyu yanıtsız bıraktı.

Katarlılara ne kadar kira ödendiği konusu Meclis’te de gündeme geldi ve sorular her seferinde yanıtsız bırakıldı. Geçen ay CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel KİT Komisyonu’nda yeniden sordu: ”Ayazağa’da Digitürk’e ait bir binanın iki yıllığına kiralandığı doğru mu? Doğru ise bu bina için ne kadar para ödeniyor?”

Sertel’in sorusu da yanıtsız bırakıldı.

Tarihi A bloğu da yıkılacak: ‘Alan perdelenerek çalışmalar gizlenecek’

Normalde Ulus’taki B ve C blokları yıkılacak , A bloku ise güçlendirilecekti. Ancak kaynaklarımızın aktardığı bilgilere göre genel müdürlük A blokunu da yıkacak. Gerekçe binayı güçlendirme ile yeniden yapma masraflarının birbirine yakınlığı. Aradaki masraf farkı ise yüzde 25 civarında. Genel müdürlük binanın yeniden yapılmasını daha karlı görüyor.

TRT Ulus yerleşkesi / Fotoğraf: Twitter

Yıkım kararı ‘İştah kabartır’ gerekçesi ile duyurulmuyor

A bloku ilk televizyon binası. Yani hem tarihi hem de manevi bir değeri var.

Yıkımdan sonra yeni binaları hangi inşaat firmasının yapacağı bilinmiyor. İddia o ki genel müdürlük ‘Herkesin iştahını kabartıyor’ diyerek yıkım kararını duyurmuyor. Hatta çalışmalar sırasında alanın perdeleneceği ve çalışmaların görülmesinin engelleneceği de söyleniyor.