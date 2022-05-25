TRT bandrol ücretleri artırıldı

Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasının ardından cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde bandrol ücretleri de artırıldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Televizyon, video kameralar ve radyolarda yüzde 16 olan bu oran sabit bırakılırken, cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12’ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14’e, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2 olan oran yüzde 4’e çıkartıldı.

Diğer cihazlarda ise (Radyolu ve/veya TV’li ışıldak, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, radyolu adım sayar, radyolu kalemler, radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri, navigasyon cihazları, radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları, radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları, DVD-VCD player ve benzerleri, cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları) yüzde 8 olan TRT bandrol payı yüzde 14’e çıkarıldı.