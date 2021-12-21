Elektrik faturalarından TRT payını kaldıran düzenleme Meclis’te kabul edildi

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Güncellenecek…
Yaramazlara biraz batar!
Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Güncellenecek…
Japonya’nın risk iştahı yüksek olan günlük işlemcilerinin Türk Lirası’na olan ilgisi ciddi bir sınav veriyor. Rekor değişimler, en agresif gündelik yatırımcıların iştahını arttırdı. Ancak uzaklaşmaya devam edenler de var.
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