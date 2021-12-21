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Yaramazlara biraz batar!

Elektrik faturalarından TRT payını kaldıran düzenleme Meclis’te kabul edildi

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Güncellenecek…


TRT ve enerji fonunun elektrik faturalarına yükü ne kadardı?

Erdoğan: Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kaldırılacak

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