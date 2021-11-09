TRT ve enerji fonunun elektrik faturalarına yükü ne kadardı?

Elektrik faturalarında TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla mesken abonelerinin elektrik faturasında yıllık yaklaşık 930 milyon liralık indirim bekleniyor.

Kesintilerin kaldırılmasının 100 liralık bir faturaya etkisinin ise ortalama 3 lira civarında olması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, elektrikte TRT payı ile enerji fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıklamıştı.

Daha önce elektrik faturalarında aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 2 TRT payı ve yüzde 0,7 enerji fonu için kesinti yapılıyordu.

TRT payı yüzde 2 olmakla birlikte, yüzde 18 oranında KDV’ye de tabi tutulduğundan, enerji bedelinin yüzde 2,36’sı olarak faturaya yansıyor. Sanayi tipi kullanıcılardan ise TRT payı yok. Fakat faturalardaki en büyük vergi kalemi halen KDV.

TRT’nin payı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020 Kamu İşletmeleri Raporu’na göre TRT, geçen yıl 1,2 milyar lira enerji payı geliri elde etmişti.

TRT’nin son 11 yılda TRT payı sayesinde elde ettiği gelir ise 9 milyar liraya yakın.

2010 yılından 55 milyon 860 bin lira olan TRT payı 11 yılda yaklaşık yüzde 100 arttı.

TRT ayrıca televizyondan radyoya, cep telefonundan ev sinema sistemine, akıllı kol saatinden bilgisayar ve tabletlere kadar çok sayıda cihazdan yüzde 16 ile yüzde 0,01 arasında değişen oranlarda bandrol ücreti alıyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl faturalardaki TRT paylarının kaldırılmasının ardından attığı tweetlerle devletin hala birçok alanda ‘adaletsiz vergi ve kesintileri‘ sürdürdüğünü kaydetti.

TRT payı kaldırıldı. Evet, ama yetmez. Sıra doğalgazdaki ÖTV’de, işsizlik maaşındaki damga vergisinde ve diğer adaletsiz vergi ve kesintilerde… https://t.co/RgqXUgsHWe — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) November 8, 2021

TRT’nin geçen yıl ilan ve reklam geliri toplam TRT Payı ve Bandrol gelirinin sadece %7,4’ü kadardı. Önümüzdeki yıl TRT Payı kalktığında bunun eksikliğini ya TRT tasarruf ederek kapatacak, ya çok çalışarak ilan reklam gelirini artıracak ya da bizler daha çok vergi ödeyeceğiz… — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) November 8, 2021

Enerji fonu kesintisi

‘Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı‘ olarak tanımlanan enerji fonu ise yüzde 0,7.

Aktif enerji tüketim tutarı üzerinden alınan bu oran 2021 yılından önce yüzde 1’di.

Sayıştay raporuna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na geçen yıl Enerji Fonu kapsamında toplam 1 milyar 2 milyon 652 bin 256 lira aktarıldı.

TRT payı ve enerji fonun kesintisinin kaldırılmasının 100 liralık bir faturaya etkisinin ise ortalama 3 lira civarında olması bekleniyor.