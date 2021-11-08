Erdoğan: Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kaldırılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık” dedi.

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Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Sağlık Bakanlığı’na 40 bin yeni personel ataması müjdesi vermek istiyorum.

* Okullar açık mı kalacak kapanacak mı sorusu sona ermelidir. Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek.

* Vaka ve vefat sayıları kontrol altında. Sağlık hizmetlerinde kısmi aksaklıklar var.

* Arupa’da, doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık biz konutlarda tüketilen doğal gazı 150 dolardan veriyoruz.

*Aynı şekilde petrol fiyatları 2020 başındaki 40 dolardan 80 dolar fiyatına yükseldi. Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk.

‘CHP ‘milli güvenlik sorunu’ haline geldi’

CHP’nin Irak ve Suriye tezkerelerine “Hayır” demesini eleştiren Erdoğan, CHP’yi ‘milli güvenlik sorunu’ olarak nitelendirdi.

* Sınır ötesi harekatlar siyaset üstü bir konudur. Bu tezkereye karşı çıkmak bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmek demektir.

*Türkiye’nin en eski ve hâlihazırda ikinci büyük partisinin bu örgüt kuklası yapı tarafından yönetildiğin, yönlendirildiğini görmekten Türk siyaseti adına geçekten üzüntü duyuyoruz.

Erdoğan, İYİ Parti’li Lütfü Türkkan hakkında video oynattı.

*(İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de kendisine tepki gösteren bir kişiye küfretmesi) Neresinden tutarsak tutalım rezillik ve alçaklık.

* Milletvekili sıfatına da o kutlu çatının altında durmaya bir dakika bile hakkı yoktur. Partinin grup başkanvekilliğinden ayrılması çıkış yolu değildir. Artık sözde milletvekili olan bir kişinin parlamento çatısı altında yerinin olmaması gerekir.

* Başında bir bayan başkanın olduğu partide, şehidimizin bacısına küfredilmesi nedeniyle bayanın bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir.

*Ziraat Bankası’na 36 milyon dolar borcu olan ve henüz bu borcu temizleyememiş olan bu kişi, Kocaeli’nde yine devlete ait arazileri işgal etmiş, bu işgal sebebiyle orada ciddi sıkıntılar yaşanmıştı.

* Eyyy kadın STK’lar siz ne iş yapıyorsunuz?

*Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa onlara en başta, en çok kadınlarımız tepki göstermelidir.

* (İYİ Parti’li Türkkan) Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız.