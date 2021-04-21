Elektrik şirketlerine devlet desteğinin faturası da abonelere!

Pandemi döneminde kazancı azalan elektrik şirketleri için yaklaşık 3 milyar TL’lik bir yardım paketi hazırlandı. Paketin maliyeti tüketiciye yansıtılacak.

Fotoğraf: AA

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği Değişiklik Taslağı’yla destek mekanizması dışında kalan ‘yap-işlet’ santralleri ve kurulalı 13 yıl geçmiş ithal kömür ve doğalgaz kullanan santraller 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren destek mekanizmasına sokulacak.

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2018’den beri katlanarak artıyor

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre elektrik üreten şirketlere kapasite mekanizması adı altında 2018 yılından bu yana bu destek ödemeleri yapılıyor. Bu yolla 2018 yılında 1.4 milyar, 2019 yılında 2 milyar, 2020 yılında ise 2.2 milyar lira ödendi. Bu yıl 2.6 milyar lira ödeme planlanmıştı. Ancak pandemi yardımı işin içine girince toplam ödemenin 3 milyar liraya yaklaşması bekleniyor.

Alınan para faturalarda gizlendi

Şirketlere ödenecek pandemi yardımı parası, sistem işletmecisi Türkiye Elektirik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) gelir tavanına eklenecek. Bu harcamalar daha önce iletim sistemi kullanım bedeli olarak faturalarda görünüyordu ancak dağıtım giderlerinin içine konulduğu için artık faturalarda yer almıyor. Dolayısıyla şirketlere aktarılacak paranın faturalar üzerinden takip edilmesi de olanaksız.