RTÜK’ün talebiyle: Amerika’nın Sesi ve DW erişime engellendi!

‘İnternet yayın lisansı’ almadıkları gerekçesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) talebi sonrası ABD merkezli Voice of America (Amerika’nın Sesi) ve Almanya merkezli Deutsche Welle (DW) mahkeme kararıyla erişime engellendi.

Görsel: Diken

RTÜK, 9 Şubat’ta Amerika’nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe’ye lisans alması için üç gün süre tanıyacağını, aksi halde sitelere erişimin engelleneceğini bildirmişti.

RTÜK’e internet yayınlarını da denetleme yetkisi veren yönetmelik 2019 yılında yürürlüğe girmişti. Yönetmeliğe göre görüntülü içeriğe yer veren internet mecralarının RTÜK’ten yayın lisansı alması gerekiyor. Yazılı içerik üreten siteler, yönetmelik kapsamında değil.

DW, lisans başvurusunda bulunmayacağını belirterek, konuyu yargıya taşıyacağını açıklamıştı. VoA ise alternatif bulunmadığı takdirde RTÜK’e itiraz edileceğini bildirmişti.

RTÜK, Euronews’ın başvurusu üzerine hakkındaki ‘internet yayın lisansı alma’ şartını kaldırmıştı.

Kurul, 21 Şubat 2022’de Voice of America ve Deutsche Welle’ye lisans ücretini ödemelerine ya da hizmetlerine son vermeleri için 72 saat süre vermişti.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin projesi EngelliWeb’in aktardığına göre Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 30 Haziran 2022 tarihli kararlarıyla siteler erişime engellendi.

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