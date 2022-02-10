Amerika’nın Sesi: Sitemiz engellenirse okura ulaşmak için her çabayı göstereceğiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) lisans için üç gün mühlet verdiği Amerika’nın Sesi (VOA), sitelerinin engellenmesi durumunda okura ulaşmak için her şeyi deneyeceklerini bildirdi.

RTÜK’ün Amerika’nın Sesi’nin yanısıra DW Türkçe ve Euronews’a web sitesine lisans alması için üç gün süre tanıdığı, eğer almazlarsa erişimin engelleneceği belirtilmişti.

Amerika’nın Sesi Sözcüsü Bridget Serchak, yazılı açıklamasında, ‘VOA gibi uluslararası yayıncılar için işletme lisansı alma şartının farkında olduklarını’ belirtti.

Açıklamada şöyle dendi: “Türk hükümeti sitelerimizi resmi olarak bloke ederse, VOA, Türkçe konuşan kitlesinin mevcut tüm yöntemleri kullanarak ücretsiz ve açık internete erişimini sürdürmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir.”

VOA’nın ‘hükümetin haber kuruluşlarını susturma çabalarının, tüm demokratik toplumların temel değeri olan basın özgürlüğünü ihlal ettiğine inandığı’ kaydedildi.