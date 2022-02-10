Diken

Yaramazlara biraz batar!

Amerika’nın Sesi: Sitemiz engellenirse okura ulaşmak için her çabayı göstereceğiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) lisans için üç gün mühlet verdiği Amerika’nın Sesi (VOA), sitelerinin engellenmesi durumunda okura ulaşmak için her şeyi deneyeceklerini bildirdi.

RTÜK’ün Amerika’nın Sesi’nin yanısıra DW Türkçe ve Euronews’a web sitesine lisans alması için üç gün süre tanıdığı, eğer almazlarsa erişimin engelleneceği belirtilmişti.


Amerika’nın Sesi Sözcüsü Bridget Serchak, yazılı açıklamasında, ‘VOA gibi uluslararası yayıncılar için işletme lisansı alma şartının farkında olduklarını’ belirtti.

Açıklamada şöyle dendi: “Türk hükümeti sitelerimizi resmi olarak bloke ederse, VOA, Türkçe konuşan kitlesinin mevcut tüm yöntemleri kullanarak ücretsiz ve açık internete erişimini sürdürmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir.”

VOA’nın ‘hükümetin haber kuruluşlarını susturma çabalarının, tüm demokratik toplumların temel değeri olan basın özgürlüğünü ihlal ettiğine inandığı’ kaydedildi.

RTÜK’ten DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika’nın Sesi’ne 72 saat süre

SON HABERLER

Salgın kendi gidişatına bırakıldı: 40 günde 7 bin 382 ölüm

Türkiye’de dün Covid-19’dan 108 bin 563 vaka, 266 can kaybı kaydedildi. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, 1 Şubat’dan bu yana 2 bin 61 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak Sağlık Bakanlığı’nın pandemi yönetiminde, ‘çok erken zafer ilan ettiğini’ söyledi.

Kıbrıslılar Falyalı cinayetini anlatıyor: Daha çok cenaze kalkar!

Kıbrıs Türk Baroları Birliği konsey üyesi Aslı Murat, Halil Falyalı’ya yönelik suikastın uzun süredir adada kulaktan kulağa konuşulduğunu belirtirken, CTP Milletvekili Doğuş Derya, Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüğün adada hukuksuzluğu getirdiği düşüncesinde.