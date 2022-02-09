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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK’ten DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika’nın Sesi’ne 72 saat süre

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika’nın Sesi haber sitelerine lisans başvurusu yapması için 72 saat süre tanıdığı öğrenildi.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı’ya göre bu karar, haber sitelerinde videoların yayınlandığı gerekçesiyle alındı.


Taşçı şunları söyledi: ”Oy çokluğuyla alınan kararla, http://amerikaninsesi.com http://dw.com/tr ve http://tr.euronews.com sitelerine lisan için 72 saat süre tanıdı. Bu sürede başvurmayanların erişimleri engellenecek. Ulusal basının ardından sıra uluslararası haber sitelerinin denetlenmesine ve sesinin kesilmesine geldi. RTÜK’ün ‘sitede video var lisans almalı’ bakışıyla denetlenmeyecek hiçbir haber sitesi kalmaz! Asıl hedef basın özgürlüğü ve çok seslilik. İstenen basın sussun, eleştirmesin.”

RTÜK’e internet yayınlarını denetleme yetkisi veren yasanın 2019 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlatan Taşçı, “Üç yılın ardından RTÜK’ün aklına yabancı haber sitelerinin gelmesi hayli ilginç. Anlaşılan devamı da gelecek!” dedi.

2019 yılının ağustos ayında yayınlanan yönetmelikle internet üzerinden yayın yapan platformlara RTÜK’ten lisans alma şartı getirilmişti. Netflix de bu yönetmelik kapsamında Eylül 2019’da RTÜK’e lisans için başvuru yapmıştı. Aynı sene 1 Eylül’de yürürlüğe giren yasayla Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar RTÜK’ün denetimi kapsamına girmişti.

Yasaya göre internet üzerinden yayınlar için RTÜK’e ücret ödenmesi gerekiyor. Bu kapsama alınan yayın kuruluşları yönetmelik gereği yıllık gelirlerinin binde beşini de her yıl RTÜK’e vermek zorunda.

Diğer yandan kuruluşlar, RTÜK’ün uygun bulmadığı içerikleri de kataloglarından çıkarmak durumunda.

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