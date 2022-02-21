DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika’nın Sesi için son 72 saat

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika’nın Sesi haber sitelerine lisans başvurusu yapması için tanıdığı 72 saatlik süre başladı.

2019 yılının ağustos ayında yayınlanan yönetmelikle internet üzerinden yayın yapan platformlara RTÜK’ten lisans alma şartı getirilmişti. Aynı sene 1 Eylül’de yürürlüğe giren yasayla Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar RTÜK’ün denetimi kapsamına girmişti.

RTÜK lisans zorunluluğuna dair açıklamasında, anılan üç sitenin de yerli-yabancı yüzlerce muadili gibi lisans alma zorunluluğu bulunduğunu anımsatarak uyarılmasına karar verildiğini, bunun da 6112 sayılı Kanun’un 29/A maddesine dayandırıldığını kaydetmişti.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı kararların yayınlandığını Twitter hesabından duyurarak RTÜK’ün mahkemeden başvurmayan sitelere erişimin engellenmesini isteyeceğini ifade etti.