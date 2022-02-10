ABD’den RTÜK tepkisi: Basın özgürlüğüne saygı için uyarmaya devam ediyoruz

ABD, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) üç uluslararası medya kuruluşunun Türkçe internet sitelerine lisans şartı getirmesi üzerine Türkiye’yi bir kez daha basın özgürlüğünü güvenceye almaya çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

RTÜK, Amerika’nın Sesi (VoA), DW Türkçe ve Euronews Türkçe’ye lisans alması için üç gün süre tanıyacağını, aksi halde sitelere erişimin engelleneceğini bildirmişti.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, RTÜK kararının yedi ila 10 gün içinde kurulun internet sitesinde yayınlanacağını, bunun ardından yayıncı kuruluşların lisans başvurusunda bulunması için tanınan 72 saatlik sürenin başlayacağını söylemişti.

VoA’ya konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, gelişmelerden haberdar olduklarını kaydederek, “Türkiye’deki basın özgürlüğüne ilişkin endişelerimiz ayrıntılı kanıtlara dayanıyor. Türkiye’yi basın özgürlüğüne saygı duyması ve bunu güvenceye alması için uyarmaya devam ediyoruz.”

Neye dayanıyor?

RTÜK’e internet yayınlarını da denetleme yetkisi veren yönetmelik 2019 yılında yürürlüğe girmişti. Yönetmeliğe göre görüntülü içeriğe yer veren internet mecralarının RTÜK’ten yayın lisansı alması gerekiyor. Yazılı içerik üreten siteler, yönetmelik kapsamında değil.