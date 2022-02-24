Euronews, VoA ve DW Türkçe’nin süresi doldu: Erişim engeli talep edilecek

2- RTÜK’ün sitelerin erişimini engelleme istemini Ankara Sulh Ceza Hakimliği ya kabul ya da reddedecek.

Hakimlik, RTÜK’ün erişimin engellenmesi talebini yerinde bulursa haber siteleri bu karara karşı bir üst mahkemeye itiraz edebilecek.

Basın özgürlüğü de son söz de artık yargıda