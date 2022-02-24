Euronews, VoA ve DW Türkçe’nin süresi doldu: Erişim engeli talep edilecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Euronews, Voice of Amerika (VoA) ve Deutsche Welle’nin Türkçe haber sitelerine lisans başvurusu yapması için tanıdığı 72 saatlik süre doldu.
RTÜK, 9 Şubat’ta üç gün süre tanıyacağını, aksi halde erişimin engelleneceğini bildirmişti. 21 Şubat’ta ilgili kararlar yayınlanarak haber sitelerine tanınan 72 saatlik başvuru süresi başlatılmıştı.
Alman Deutsche Welle (DW), lisans başvurusunda bulunmayacağını belirterek, konuyu yargıya taşıyacağını açıklamıştı. ABD merkezli VoA ise alternatif bulunmadığı takdirde RTÜK’e itiraz edileceğini bildirmişti.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı sitelerin hiçbirinin başvuruda bulunmadığını belirterek bundan sonraki süreçte RTÜK’ün erişim engeli talebiyle sulh ceza hakimliğine başvuracağını bildirdi: “Basın özgürlüğü için son söz yargıda.”