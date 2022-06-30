Sahildeki çifte, cübbeli sarıklı saldırı: Nikahsız oturamazsınız, cemaati kötülüyorsunuz

İstanbul-Balat’ta sevgilisi G.B. ile piknik yapan A.B., sarıklı ve cübbeli bir grup tarafından “Kızlı erkekli oturamazsınız, nikahınız var mı” denerek dövüldü.

A.B. sarıklı kişlerin sevgilisi G.B.’ye “Sen çarşaflısın, cemaatimizi kötülüyorsun” gibi sözlerle saldırdığını söyledi.

Fotoğraf: Halk TV

İstanbul Balat’ta 29 Haziran’da G.B. ve A.B. çifti, sahilde oturdukları esnada yanlarına gelen 10-15 kişilik sarıklı ve cübbeli kişiler tarafından, “Nikanız var mı? Evli misiniz” diyerek sorgulandı. Çiftin tepki göstermesi üzerine grup, A.B.’ye, “Nikanız yoksa kızlı erkekli oturamazsınız” diyerek saldırdı.

Halk TV’den Hazar Dost’un haberine göre A.B., polise verdiği ifadede saldırganların, “Sen çarşaflısın, cemaatimizi kötülüyorsun. Burada böyle bulunman doğru değil” diyerek G.B. isimli kadına da sözlü tacizde bulunduğunu söyledi.

Serbest kaldılar

A.B., saldırganların daha sonra dönerek, “Olaylar bir anda gelişti, biz hakkımızı helal ediyoruz. Sen de hakkını helal et” diye uzlaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Daha sonra darp raporu alan A.B. saldırganlardan şikayetçi oldu ama yaklaşık 15 kişi olduğu belirtilen grubun tamamı karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.