İmar affının önünü açacak düzenleme geliyor

Toplam 57 maddeden oluşan ve TBMM tatile girmeden kanunlaşması beklenen kanun teklifi ile imar affı niteliğinde bir düzenleme de geliyor. Buna göre 2022 öncesi yapılarda ruhsat şartı aranmayacak.

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AKP’nin hazırladığı öğrenci affı ve 3600 ek gösterge düzenlemelerini de içeren torba kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

İmar affına benzer kolaylık

Teklifle ayrıca imar affı niteliğinde bir hüküm de getiriliyor. Kanun teklifinin 37’nci maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanunu’da önemli bir değişiklik yapılıyor. Buna göre 31 Aralık 2021 tarihinden önce yapılmış inşaatlarda, elektrik ve su aboneliği için ruhsat alma ve ruhsata göre yapma şartı kaldırılıyor.

Madde gerekçesinde yazdığı şekliyle, kaçak kullanımın azaltılması amacıyla inşaat ruhsatı almış ancak kullanma izni verilmeyen yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği verilmesiyle ilgili süre uzatılıyor. Yani 1 Temmuz’a kadar bu kapsamda olan yapılara abonelik verilebilecek. Maddeyle getirilen asıl önemli düzenlemeyse elektrik ve su aboneliği verilebilmesi için yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31 Aralık 2021’e kadar yapılmış binalar için aranmayacak. Başka bir ifadeyle elektrik ve su aboneliği alabilmek için yapı ruhsatı almış olma şartı kaldırılarak, bu durumdaki binalara bir çeşit af getirilmiş oluyor.

‘İmar affı değil ama affın önünü açar’

Düzenlemeyi Dünya’dan Canan Sakarya ve Hüseyin Gökçe’ye değerlendiren kaynaklar, bunun doğrudan bir imar affı olmadığını, ancak imar affının önünü açabilecek bir uygulama olduğunu belirtti.

Düzenlemenin aynen kanunlaşması halinde, yaptıkları konutlar için iskan almamış müteahhitlerin daha kolay satış yapmasının önünün açıldığını belirten kaynaklar “Günümüzde müteahhitler konutu satıyorlar fakat iskan olmadığı için elektrik ve su aboneliği şantiyeden kullanılıyordu. Ev alanlar da sürekli müteahhidi sıkıştırıyorlardı. Bundan sonra imar başvuruları da düşebilir” değerlendirmesini yaptı.