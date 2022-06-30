Edirne’de 20 bin erkeğe eğitim: Amaç kadına yönelik şiddetle mücadele

Edirne’de kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında en az 20 bin erkeğe eğitim verilecek.

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Kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon ve değerlendirme toplantısı, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı. Kadına yönelik şiddetle topyekün mücadele kapsamında dönemsel gelişmeler değerlendirildi. Erkeklere verilecek eğitim içeriği, usul ve esasları belirlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Müftülük personelinden saha ekipleri oluşturulacak.

Ekipler Edirnelilerin topluca bulunduğu kahvehane, pazaryeri, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri gibi yerlerde kadına yönelik şiddetin hukuka, inanca ve Türk milletinin değerlerine aykırı olduğu anlatılacak.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, başsavcı Mustafa Çakmak ve kurum müdürlerinin de katıldığı koordinasyon toplantısında KADES (Kadın Destek Uygulaması) tanıtımlarına devam edilmesi, vaka bazlı takibin yapılarak önleyici ve koruyucu tedbir kararlarının alınmasının sağlanması, şiddet önleme merkezinin çalışmalarının etkinliğinin sürdürülmesi de kararlaştırıldı.

Vali Kırbıyık, kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans anlayışıyla hareket edileceğini belirterek, tüm kurumların var güçleriyle bu mücadeleye destek olmalarını istedi.