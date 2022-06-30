Kemal Kurkut’un öldürülme anını fotoğraflayan gazeteciye hapis cezası

Kemal Kurkut’un polis tarafından öldürülme anını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök’e 18 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Fotoğraf: MA

21 Mart 2017’de Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz kutlamalarına katılmak üzere şehre giden üniversite öğrencisi Kurkut, kutlama alanına girişte kontrol noktasındaki barikatları aştıktan sonra polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti. Diyarbakır Valiliği aynı gün yayımladığı açıklamada Kurkut’un elinde bıçak olduğunu ve ‘intihar saldırganı olabileceği şüphesi bulunduğunu’ öne sürmüştü.

Olayın ardından polis Y.Ş.’ye ‘olası kastla adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Y.Ş.’nin tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.

Fotoğraflayan gazeteciye hapis cezası!

Kurkut’un öldürülme anını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök hakkındaysa dava açılmıştı.

Mezopotamya Ajansı’ndaki habere göre ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla Gök’e açılan davanın duruşması, Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, Gök’e, 18 ay 22 gün hapis cezası verdi.