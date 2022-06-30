Kılıçdaroğlu: AKP’nin oyu yüzde 30’un altında, seçim ilk turda biter

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’nin oyunun yüzde 30’un altına indiğini belirterek “Seçim ilk turda biter” dedi.

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Genel seçimlere bir sene varken, hem iktidar hem de muhalefet seçim çalışmalarını sürdürüyor. CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti, parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelmişti. Ancak altı partinin görüşmelerinden ortak aday konusunda net bir çıkış henüz gelmedi.

‘Sembolik birini aday gösteremezsiniz’

BirGün’den Yaşar Aydın ve Nurcan Gökdemir’e konuşan Kılıçdaroğlu, sembolik birinin aday olmayacağını belirtti: ”Önemli bir dönemece giriyoruz. Hem seçim süreci hem sonrasını yönetecek kişi önemli. Seçilen adayın topluma güven vermesi, liderlerle uyumlu çalışması lazım. Öyle sembolik birini getiremezsiniz. Olamaz. Adayın, masanın almış olduğu kararları hayata geçirebilecek kararlılıkta olması, var olan güvenin asla sarsılmaması lazım. Devletin geleneklerini bilmesi lazım. Kendi egosunu yenmesi lazım. ‘Her şeyi ben bilirim. Yetkim var. Nereden çıktı bu parlamenter sistem?’ dememesi lazım.”

‘Seçim ilk turda biter’

AKP’nin oyunun yüzde 30’un altına indiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ”Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter. Sayın Temel Karamollaoğlu, ‘Yüzde 99,9’ demiş ama yüzde 100 diyebiliriz. Umarım öyle olur. Bunun için iki adaylı bir seçim olacağını düşünüyorum. Parlamenter seçimde farklı ittifaklar olabilir. Var da zaten, HDP’nin bir ittifak arayışı, sol yapıların ittifak arayışı var. Ancak Cumhurbaşkanlığı’nın ortak bir adayının olması daha yerinde olur. Ortak adayın da demokrasiyi savunan bütün partilere güven vermesi gerekir.”

İktidar-mafya ilişkisine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Göstermelik üç beş kişiyi tutuklamakla olmaz” dedi. Kılıçdaroğlu, iktidarda “Giderayak ne götürürsek kârdır” anlayışı olduğunu vurguladı.

‘Erken seçim olabilir’

AKP’den kopuşların başladığını söyleyen Kılıçdaroğlu ”Bizim söylediklerimiz yeteri kadar belli kesimlere ulaşmıyor bunu da kabul edelim. Televizyonlar mesela… Sürekli AKP’nin kanallarını izleyenler, dolayısıyla bir süre sonra hayatın gerçeği ile karşılaştığında onların doğru olmadığını görüyor zaten. O alanlara dönük çalışmamızı artırmalıyız. Erken seçim olabilir. Bu, ya Devlet Bahçeli’nin tercihi ya da ikisinin bir araya gelip aldığı bir karar olabilir” dedi.