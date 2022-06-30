Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan, Ukrayna’dan tahıl ihracatı için çalışıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan’ın Ukrayna’dan tahıl ihracatında anlaşmaya varması için çalıştıklarını söyledi.

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Stoltenberg, Ukrayna’nın Karadeniz’deki limanlarından tahıl ihraç edebilmesi için gemiler göndermeye istekli olduğunu, Türkiye’nin tahıl ürünlerinin Ukrayna’dan çıkarılmasında ‘önemli bir rol oynadığını’ söyledi.

Rusya, tahıl ihracatının engellenmesinde Ukrayna’yı ‘manipülasyon’la suçlamış, ‘bunu önlemek ve iyi niyet göstermek için’ bugün itibarıyla Yılan Adası’ndan çekildiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programı tarafından oluşturulan Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ’ın hazırladığı raporda da, yaklaşık 193 milyon insanın akut gıda güvensizliği yaşadığı söylenmişti.

Rapor, Rusya’yı Ukrayna’nın işgal etmesinden önce hazırlanmıştı. Raporda, ayrıca çatışmalar ve gıda güvensizliği arasındaki bağlantı vurgulanmıştı.