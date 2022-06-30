Rusya, Yılan Adası’ndan çekildi

Rus kuvvetleri art arda gelen Ukrayna saldırılarından sonra Yılan Adası’ndan çekildi. Hem Ukrayna ve hem Rusya adadan çekilmeyi doğruladı.

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Ukrayna, bir haftadan uzun süredir adaya yoğun saldırı düzenliyordu. Bu saldırılarda özellikle yeni gelen Batılı ülkelere ait silahlar kullanılıyordu. Saldırılar hem adaya yönelik ikmal operasyonlarını engellemek hem de adayı geri almak içindi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrii Yermak, bu duruma dikkat çekerek “Yılan Adası’nda Rus kalmadı” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna’da mahsur kalan tahılın ihraç edilebilmesi için iyi niyet göstergesi olarak adadan çekildiklerini açıkladı. Bakanlık, Ukrayna’nın gıda kriziyle ilgili manipülasyon yaptığını ve bunu engellemek için adadan çekildiklerini dile getirdi. Rusya, adadaki askeri hedeflerinin tamamlanmasını da adadan ayrılmalarına neden olarak gösterdi.

Yılan Adası 24 Şubat’ta yani işgalin ilk gününde Rusya tarafından ele geçirilmişti. Ukrayna, o günden beri belirli aralıklarla adaya saldırı düzenledi ve adayı bombaladı.