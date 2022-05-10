Rusya: Karadeniz’de Yılan adasını almaya çalışan Ukrayna ordusu püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Karadeniz’deki Yılan adasını kontrol altına alma girişimlerini püskürttüklerini bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

7 Mayıs’tan bu yana Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin doğrudan talimatıyla ABD ve Britanya’dan danışmanların doğrudan katılımıyla Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın Yılan adasını ele geçirmek için ‘provokasyon hazırladığını’ öne süren Konaşenkov, son iki gündür Kiev yönetiminin Karadeniz’in kuzeybatı kesiminin kontrolünü sağlamada önemli konuma sahip Yılan adasına karadan ve denizden birkaç taarruz girişiminde bulunduğunu dile getirdi.

Adada bulunan Rus askerlerinin eylemleri sonucunda Ukrayna’nın adayı ele geçirme girişimlerinin engellendiğini ve büyük kayıp verdiğini ileri süren Konaşenkov, “Yılan adasına saldırıların püskürtüldüğü dönemde havada 3 adet Su-24 ve 1 adet Su-27 olmak üzere 4 Ukrayna uçağı ve içerisinde asker bulunan Mi-8 ve Mi-24 helikopteri vuruldu” dedi.

Bölgede iki gün içerisinde havada 29 insansız hava aracının vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, 8 Mayıs’ta Ukrayna donanması personeli ile birlikte üç zırhlı Ukrayna hücumbotunun yok edildiğini aktardı.

Denizde ve kıyıda Yılan adasını ele geçirmeye çalışan 50’den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü bildiren Konaşenkov, Yılan adası kıyısında 24 Ukrayna askerinin cesedinin kaldığını dile getirdi.

Konaşenkov, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar 162 uçak, 124 helikopter, 790 insansız hava aracı, 299 hava savunma füze sistemi, 2 bin 967 tank ve zırhlı araç, 347 çok namlulu roketatar, 1432 obüs ve havan topu, 2 bin 778 özel askeri araç imha edildi” dedi.