Ankara’daki sağanak nedeniyle bir kişi öldü, kayıp bir kişi ise aranıyor

Ankara’daki sağanak sonrası su baskınında Keçiören’de ikamet eden Busenur Doğanay öldü, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, kentteki sağanağın ardından Keçiören İncirli Mahallesi’nde gazetecilere konuştu.

Ani su baskını nedeniyle bir kişinin evinden çıkamayarak öldüğünü söyleyen Şahin, “Az önce de dalgıçlar cenazeyi çıkardı. İnşallah savcılık otopsiyi, gerekli incelemeleri yapacak” dedi.

Şahin, eksi 1’in üzerindeki kota kadar suyun çıktığının kendisine gösterildiğini söyledi.

Suyun, bir üst katın neredeyse yarısına gelecek seviyede yukarı çıktığını söyleyen Şahin, “Ani su baskını olmuş binanın arka tarafından. Yardım istediği zaman da zannediyorum su belli bir seviyeyi geçmişti. Arkadaşlarımızın ifadesi öyle. Allah rahmet eylesin” dedi.

Su baskınında ölen kişinin Busenur Doğanay olduğu öğrenildi.

’20 dakikada 20 kilogram yağış düştü’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bugün özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Ostim civarında yoğun yağış olduğunu, 20 dakikada 20 kilogram kadar yağış düştüğünü söyledi.

Şehrin bu kısımlarından 1200 noktadan ihbar geldiğini belirten Yavaş, “Bundan sonra buna alışacağız. Çünkü iklim değişikliği nedeniyle bu tür yağışlar böyle uzun sürüyor ve lokal yağıyor. Buna göre yeniden tedbir almak durumundayız” dedi.

İkaz ederken normal yağışa göre ihbarın yeterli olmadığını ifade eden Yavaş, şöyle devam etti:

“Camilerimizin hepsi merkezi sisteme bağlı. Artık bundan sonra yurt dışında gördüğümüz gibi ‘Afet geliyor, kasırga geliyor’ diye önceden yapılan bildirimlerin ülkemizde de yapılması gerekecek. Bu nedenle en azından Ankara’da Başkent Mobil üzerinden alarm sistemi de kuruyoruz ama yeterli olmuyor. Çünkü herkes henüz o uygulamayı yüklemedi. Mesela AFAD bunu yapabilir, herkesin telefonuna lokal olarak gönderebilir bir de merkezi sistemle camilerden böyle bir yağış alarmıyla vatandaşlarımızın ikaz edilmesi gerekecek.

Ne yapabilirler? Böyle bodrum katlardan çıkabilirler, oralarda durmayabilirler, iş yerlerinde tedbir alma imkanları varsa tedbir alırlar. Örneğin sel basan yerde tepelerden su istinat duvarlarının üzerinden çıkarak gelmiş. Daha önce de burada böyle bir yağış yaşanmamış. Buralar sonradan yapılaşmaya açılmış, su sel olup geliyor, suyun kaçabileceği bir yer yok.”

‘Özellikle büyük illerde altyapının sıfırdan yenilenmesi gerekir‘

Yavaş, Keçiören’deki bu yapılaşmayla ilgili İncirli Mahallesi tarafının tamamen altyapısının yenileceğini söyledi.

Buranın altyapısının 30 yıl önce nasılsa hala aynı durduğunu anlatan Yavaş, şöyle devam etti: “Çok üzücü bir can kaybımız var. Ama şu içeriye baktığımız zaman neredeyse ‘Bir kişi kaybolmuş’la teselli bulacağız. Çünkü gerçekten ters dubleks olan bir binanın ikinci katının üst kısımlarına kadar sel basmış. Öngörülebilecek bir şey değil. Bu kadarla geçmiş olsun diyorum, başımız sağ olsun.”

Yavaş, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yağışların görüldüğünü belirterek, “Bunun için inşallah hükümetle birlikte Paris Antlaşması’nın imzalanmasıyla elde edilecek paradan özellikle büyük illerde altyapının sıfırdan yenilenmesi gerekir diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.