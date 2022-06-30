Erdoğan’ın ‘siyaset mottosu’: Dün dündür, bugün bugündür

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsveç 73 teröristin iadesi için söz verdi” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ysa dün Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’dan 33 kişi için iade talep edeceğini söylemişti. Bozdağ bu bağlamda İsveç’ten 21 kişi istendiğini aktarmıştı.

“Biden daha önce sizi kızdıracak sözler söyledi. Şimdi ise arkadaş gibisiniz. Ne değişti?” sorusuna Erdoğan, “Siyasette dün dündür, bugün bugündür. Siyasette 24 saatte çok şey değişebilir. ABD ile ilişkimizin geçmişi çok çok eski” yanıtınını verdi.

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NATO zirvesinde konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* (ABD Başkanı Joe Biden’ın “Türkiye’ye F-16 satmalıyız. Bunun için kongrenin onayına ihtiyaç var. Kongre bunu onaylayacak” sözü) Benim geniş bir ekibim ABD’deydi. Cumhuriyetçiler ve demokratlarla görüştüler. Heyetlerimizi gene göndereceğiz. Cumhuriyetçilerin de desteğini almamız halinde Biden’ın samimi gayretleri ciddi bir destek olacaktır. Gecikmeden bir heyeti daha ABD’ye göndereceğim.

* (İsveç ve Finlandiya’nın verilen sözleri yerine getirmemeleri halinde veto durumuna ilişkin soru) Tekrara gerek yok. Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. Getirirlerse bunu parlamentomuza göndeririz ama eğer yerine getirilmezse göndermeyiz.

* Makedonya 11+9=20 yılda NATO’ya girebildi. Bu ‘İstedim oldu’ süreci değildir. İsveç ve Finlandiya da bunu biliyor. Terör örgütleriyle igili yasal düzenlemeleri bitirmeleri lazım.

* Boris, çok sevdiğim bir dostumdur.

* Muhalefet, hiçbir zaman olması gerekeni, doğrusunu söylemez.

* İsveç daha önce 60 teröristin iadesi için müzakeredeydiler sonra bunu 73’e çıkardılar. Takipçisi olacağız.

* (Freedom House’tan Türkiye’deki hak ve özgürlüklerle ilgili soruya) Freedom House önce kendini sorgulasın. Özgürlüğün tanımını iyi bileceğiz.

* Uluslararası camianın anlamayacağı bir operasyon yapmayız.

* Yunanistan germezse biz de germeyiz. Eylemleri Lozan ve Paris anlaşmalarına terstir.

‘Dün, dündür bugün, bugündür’

* (‘Biden daha önce sizi kızdıracak sözler söyledi. Şimdi ise arkadaş gibisiniz. Ne değişti?’ sorusu üzerine) Siyasette dün dündür, bugün bugündür. Siyasette 24 saatte çok şey değişebilir. ABD ile ilişkimizin geçmişi çok çok eski.

‘Sözünü tutmazsa Erdoğan’a da hesap sorun’

*Bize yasaları değiştireceğinize söz veriyorsunuz. Bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın. Şahsiyetli siyaset, şahsiyetli dış politika budur. İsveç ve aynı şeyi söyledi, Finlandiya da aynı şeyi söyledi. Erdoğan da sözünü tutmazsa Erdoğan’a da hesabını sorun.