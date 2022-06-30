Anket: Erdoğan’ı dört olası aday da geçiyor

MetroPOLL Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin seçim senaryolarının anket sonuçlarını açıkladı: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında aday olabilecek dört farklı isimden en yüksek oyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, en düşük oyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alıyor.

Fotoğraflar: AA-Reuters-Diken

Ankette en yüksek farkı 18,4’le Mansur Yavaş atarken, en düşük farkı Kemal Kılıçdaroğlu 6,3 puanla atıyor.

Anketten çıkan sonuçlar şöyle:

Yavaş-Erdoğan

Yavaş yüzde 54, Erdoğan yüzde 35,6, ‘protesto oy’ yüzde 5,6, kararsızlar yüzde 4,6, ‘fikrim yok’ yüzde 0,2.

İmamoğlu-Erdoğan

İmamoğlu yüzde 51,7, Erdoğan yüzde 37,7, ‘protesto oy’ yüzde 6, kararsızlar yüzde 4,3, ‘fikrim yok’ yüzde 0,3.

Akşener-Erdoğan

Akşener yüzde 48, Erdoğan yüzde 38,8, ‘protesto oy’ yüzde 9,1, Kararsız yüzde 4, ’fikrim yok’ yüzde 0,2.

Kılıçdaroğlu-Erdoğan

Kılıçdaroğlu, yüzde 46,1, Erdoğan yüzde 39,8, ‘protesto oy’ yüzde 9, kararsızlar yüzde 4,9, ‘fikrim yok’ yüzde 0,2.

İttifaklar anketinde de muhalefet önde

MetroPOLL Araştırma’nın dün yayımlanan verilerine göreyse kararsızlar dağıtıldıktan sonra ‘millet ittifakı’nın oyu yüzde 40,2, ‘cumhur ittifakı’nın oyuysa 38,1 olarak ölçüldü.

Erdoğan’ın kazanmasına inanç düşük

Üç hafta önce MetroPOLL tarafından yayımlanan ankette Erdoğan’ın kazanamayacağını düşünenlerin oranı kazanacağını düşünenlerden yüksek çıkmıştı. Bu oran ankette katılımcıların 45,9’u “Erdoğan kazanır”, yüzde 48,4’üyse “Kazanamaz” demişti.