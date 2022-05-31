MetroPOLL anketi: İttifaklar ‘kafa kafaya’

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre her iki ittifak da yüzde 40 seviyelerinde oya sahip.

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Araştırmanın sonuçları şirketin Twitter hesabı üzerinden yayınlandı.

Buna göre katılımcılara “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun sorulduğu ankette oy oranları kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra AKP’de yüzde 32,7 olurken, ittifak ortağı MHP yüzde 8 seviyesinde. Yani ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 40,7.

Buna karşılık CHP yüzde 22,6, İYİ Parti ise 15,1 bandında. Yerel seçimde CHP ve İYİ Parti’yle ittifak kuran Saadet Partisi’nin oyu ise yüzde 1,6. Böylelikle ‘millet ittifakı’nın oy oranı yüzde 39,3 olarak kaydedildi.

En çok oy alan dördüncü parti HDP yüzde 13,8 olarak kaydedilirken Zafer Partisi’nin oy oranı yüzde 1,8.

Zafer Partisi’nin şirketin geçen ayki anketinde oy oranı kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra yüzde 0,6 olarak kaydedilmişti.