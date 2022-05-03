Dört senaryolu anket: Erdoğan, kararsızları toplasa bile Yavaş’ı geçemiyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında açık ara önde olduğu görüldü.

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Genel seçime 13 ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor.

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor.

Asgari ücrete zam da enflasyonun rekorlar kırması sonrası AKP’deki düşüşe engel olamadı.

Diğer yandan muhalefetin Erdoğan’ın karşısına kimi aday çıkaracağına dair tartışmalar da gündemdeki yerini kaybetmiyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın açıklamaları sonra Mansur Yavaş’ın ismi tartışılmaya başlamıştı.

Yavaş konu hakkında “Açıklamalar bilgim dışında, görevime devam edeceğim” demişti. Bir diğer öne çıkan isim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’ysa “Kılıçdaroğlu benim de adayımdır” demişti ama iki isim de denklemden çıkmış değil. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de öne çıkan isimlerden.

MetroPOLL Araştırma’nın 14-20 Nisan arasında 26 kentte 2 bin 164 kişiyle yaptığı ankette cumhurbaşkanlığı seçim senaryosu (Edirne’de tutuklu olan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın da dahil olduğu) üç adaylı şekilde soruldu.

İlk tur

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın aktardığı ankete göre ‘millet ittifakı’ adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ile HDP’li Selahattin Demirtaş’la yarışması halinde ilk turda yüzde 50+1 oy oranına ulaşan aday olmadı. İlk turda Erdoğan’ı geçen tek aday Mansur Yavaş oldu.

İlk tur sonuçları şöyle:

*Yavaş yüzde 44, Erdoğan 34,3, Demirtaş 13,3

*Erdoğan yüzde 37,5, İmamoğlu 36,2, Demirtaş 13,8

*Erdoğan yüzde 38,6, Akşener 34,2, Demirtaş 16,3

*Erdoğan yüzde 40,1, Kılıçdaroğlu 30,2, Demirtaş 15,2

İkinci turda dört isim de kazanıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığında Erdoğan, dört adaydan da daha az oy alıyor:

Erdoğan-Yavaş

*Yavaş yüzde 53,9, Erdoğan 36,5, kararsız/protesto 9.

*Yavaş HDP’lilerin yüzde 73,2’sinin, MHP’lilerin yüzde 23,1’inin oyunu alıyor.

Erdoğan-İmamoğlu

*İmamoğlu yüzde 49,7, Erdoğan 40, kararsız/protesto 9,8.

*İmamoğlu HDP’lilerin yüzde 82,6’sının, MHP’lilerin yüzde 8,3’ünün oyunu alabiliyor.

Erdoğan-Akşener

*Akşener yüzde 43,8, Erdoğan 41,9, kararsız/protesto 13,7.

Erdoğan-Kılıçdaroğlu

*Kılıçdaroğlu yüzde 43,3, Erdoğan 42,5, kararsız/protesto 13,5.

AKP’ye yakın şirketten de benzer sonuç

AKP’ye yakın Optimar’ın anketine göre de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 33,1 oy desteğiyle ilk turda seçilemiyor.

Ankette “Mansur Yavaş” diyenler yüzde 13, Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler yüzde 12 olmuştu. “İmamoğlu” diyenlerin oranıysa yüzde 9,1’e gerilemişti.