AKP’ye anketler yapan Optimar: Erdoğan ilk turda seçilemiyor, Yavaş takipte

AKP’ye yakın Optimar’ın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 33,1 oy desteğiyle ilk turda seçilemiyor. İktidarın ‘ekonomi iyiye gidiyor’ açıklamalarına karşın ‘en önemli’ sorun ekonomi olarak görülüyor.

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Genel seçime 15 ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor.

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor.

Asgari ücrete zam da enflasyonun rekorlar kırması sonrası AKP’deki düşüşe engel olamadı.

Bu durum AKP’ye yakın Optimar’ın anketinde de kendini gösterdi. 23-28 Nisan arasında 1847 kişilik ankete katılanların yüzde 45,7’si zamları, yüzde 31,5’yse enflasyonu ülkenin en önemli sorunu olarak görüyor.

Kim çözer?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin paylaştığı ankete göre ‘sizce bu sorunu hangi parti çözer’ sorusunu yanıtlayanların yüzde 33’ü “AKP” diyor. “CHP çözer” diyenlerin oranıysa yüzde 23,8.

“HDP çözer” diyenlerin oranı yüzde 12,4 olurken, “İYİ Parti çözer” diyenlerin oranı yüzde 8,1’de kaldı.

“MHP” diyenler yüzde 3,7 çıkarken, “DEVA çözer” diyenlerse yüzde 1.

En beğenilen siyasetçi

Ankete katılanların yüzde 33,6’sı Erdoğan derken, onu bir süredir Mansur Yavaş takip ediyor. Mansur Yavaş diyenler 12,8 çıkarken, Kılıçdaroğlu yüzde 11,7’yle üçüncü sırada yer alıyor. Ekrem İmamoğlu’ysa yüzde 9’la dördüncü sıraya geriledi. Onu yüzde 7,6’yla Selahattin Demirtaş, yüzde 7,1’le Meral Akşener ve yüzde 3,7’yle Devlet Bahçeli izliyor.

Partilerin oy durumları

‘Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz’ sorusuna yanıt verenlerin yüzde 36,2’si AKP diyor. CHP diyenlerin oranıysa yüzde 26,6. İYİ Parti yüzde 10,6 olurken, HDP yüzde 10,2, MHP yüzde 10,1 olarak ölçüldü.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri

‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz’ diye sorulduğundaysa ankete katılanların yüzde 33,1’i “Erdoğan” diyor. Buna göre Erdoğan, ilk turda seçilemiyor.

Ankette “Mansur Yavaş” diyenler yüzde 13, Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler yüzde 12 oldu. “İmamoğlu” diyenlerin oranıysa yüzde 9,1’e geriledi.

Diğer anketler ne diyor?

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin 1-3 Nisan arasında 27 ilde 2 bin 400 kişiyle düzenlediği ankete göre partilerin oy oranı, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle olmuştu: AKP yüzde 31,2, CHP yüzde 28,6, İYİ Parti yüzde 14,5, HDP yüzde 10, MHP yüzde 7,8, Deva yüzde 2, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,8, TİP yüzde 1,3 SP yüzde 0,7, Gelecek yüzde 0,5.

MetroPOLL araştırmanın mart anketine göre Ukrayna krizinde AKP’nin arabulucu rolüne soyunması oyları artırdı. Ankette AKP’nin oy oranı kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra yüzde 34,3 oldu. CHP’nin oy oranıysa yüzde 24,1 oldu. Ankette İYİ Parti yüzde 16,1, HDP yüzde 13, MHP yüzde 4,9, DEVA Partisi yüzde 2,2, Saadet Partisi yüzde 1,4, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,2, Gelecek Partisi yüzde 0,7 olarak ölçüldü.

MAK Araştırma’nın martta 5 bin 750 kişiyle 30’u büyükşehir 64 ilde düzenlediği seçim anketine göre kararsızlar dağıtıldığında AKP yüzde 30,4, CHP yüzde 26,2, İYİ Parti yüzde 14,8, HDP yüzde 8,8, MHP yüzde 7,1’lik oy oranında ölçülmüştü.

ORC Araştırma’nın 6-13 Mart arasında 41 ilden 7 bin 290 katılımcıyla düzenlediği ankette AKP’nin yüzde 28,1 oy oranına düştüğü görülmüştü. ORC’nin nisanda İstanbul’a özel olarak yaptığı araştırmada da millet ittifakı yüzde 7,8 önde çıkmıştı.