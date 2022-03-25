Anket: AKP’deki erime sürüyor, kararsızlar muhalefete daha yakın

MAK Araştırma’nın mart anketine göre AKP’deki erime sürüyor. Şirket yöneticisi Mehmet Ali Kulat, kararsız seçmenin muhalefete daha yakın olduğu belirtirken, ankette kararsızlar dağıtılmayınca MHP’nin yeni tasarıdaki yüzde 7 barajının bile altında kaldığı görüldü.

Seçimlerin 2023 haziranın da yapılması planlanıyor. (Fotoğraf: AA)

Genel seçime 15 ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken, iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini belirtiyor.

Araştırmacılarsa iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor.

Yeni düzenlemeyle seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi öngörülüyor. Düzenleme iktidarın lehine olarak ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

AKP’de düşüş sürüyor

MAK Araştırma’nın martta 5 bin 750 kişiyle 30’u büyükşehir 64 ilde düzenlediği seçim anketine göre kararsızlar dağıtıldığında AKP yüzde 30,4, CHP yüzde 26,2, İYİ Parti yüzde 14,8, HDP yüzde 8,8, MHP yüzde 7,1’lik oy oranında ölçülüyor.

Bu durumda ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 37,9’a, ‘millet ittifakı’nın oy oranı da yüzde 41’e ulaşıyor.

‘Hangi ittifakın adayına oy verirsiniz?’

Ankete katılanların yüzde 42’si “Hangi ittifakın adayına oy verirsiniz” sorusuna “Millet ittifakı” dedi. Yüzde 9’luk oran “Adaya göre değişir” derken yine yüzde 9’luk bir kesim de ittifaklar dışı bir adaya işaret etti.

‘Cumhur ittifakı’nı tercih edenlerse yüzde 35 seviyesinde.

MAK DANIŞMANLIK Mart 2022 TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI…. pic.twitter.com/cm6tnJY7ec — Mehmet Ali Kulat (@malikulat) March 25, 2022

Kararsızlar dağıtılmadan

Diğer yandan MAK Araştırma yöneticisi Kulat, kararsız seçmenlerin muhalefete daha yakın olduğunu belirterek bunun oy orantılı dağıtılmasını doğru bulmadığını söyledi. Kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranlarıysa şöyle:

AKP yüzde 29,1

CHP yüzde 25,1

İYİ Parti yüzde 14,1

HDP yüzde 8,4

MHP yüzde 6,8

Aynı şirketin önceki anketi

MAK’ın şubat anketinde kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oy oranı yüzde 31,1, CHP’nin yüzde 25,5, İYİ Parti yüzde 14,8, HDP’nin yüzde 9,1, MHP’nin oy oranıysa yüzde 7,2 olarak hesaplanmıştı.

Diğer anketler ne diyor?

ORC Araştırma’nın 6-13 Mart arasında 41 ilden 7 bin 290 katılımcıyla düzenlediği ankette AKP’nin yüzde 28,1 oy oranına düştüğü görülmüştü.

Yöneylem’in mart anketinde yüzde 32 oy oranına sahip AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 2’nin altına inmişti.

Gezici Araştırma’nın 26-28 Şubat’ta 22 kentteki 75 ilçeden 2 bin 368 kişiyle yaptığı ankette katılımcıların yüzde 30,4’ü AKP, yüzde 28,2’si CHP’yi seçmişti. İYİ Parti’nin oyu yüzde 11,3, HDP yüzde 10,1, MHP yüzde 9,2 çıkmıştı.