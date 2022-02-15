Yeni anket: CHP, AKP’nin 1 puan gerisinde

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin araştırmasına göre CHP, AKP’nin sadece 1,1 puan gerisinde. Katılımcıların yüzde 55,6’sı “Erdoğan’a asla oy vermem” diyor.

Genel seçime bir buçuk sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.

Araştırmacılarsa iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

AKP Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, AKP’nin oy oranına ilişkin “34-36 aralığında bir yerde seyrediyor” demişti.

MetroPOLL Araştırma’nın ocak ayında düzenlediği ankete göre ‘millet ittifakı’nın yüzde 50 seçmen desteğini bulmasına ramak kaldığı görüşmüştü.

Son anket

Yöneylem’in ocak ayında 27 ilde 2 bin katılımcıyla yaptığı ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP’nin oyu yüzde 32,9, CHP’nin oyu yüzde 31,8 olarak hesaplandı.

Ankette İYİ Parti’nin oranı 12,8 olurken HDP 9,7 olarak hesaplandı. Diğer yandan AKP’nin ortağı MHP’nin 4,8 puanla yüzde 7’ye indirilmesi beklenen barajın bile altında kaldığı görüldü.

Ankete göre DEVA 2,3, Yeniden Refah Partisi 1,5 puanda görülürken, Türkiye İşçi Partisi’nin oyu yüzde 1,1 ile Gelecek Partisi (0,7), SAADET (0,7) ve Memleket Partisi’ni (0,6) geçti.

İttifaklar

Ankete katılan seçmenler “Hangi ittifaka oy verirsiniz” sorusunu da yanıtladı. Yüzde 40 oranıyla CHP ve İYİ Parti’den oluşan ‘millet ittifakı’ birinci çıkarken, AKP ve MHP’den oluşan ‘cumhur ittifakı’ yüzde 32,4’te kaldı.

“İttifak dışında bir partiyi tercih ederim” diyenlerin oranı yüzde 15 oldu.

İmamoğlu yarışırsa Erdoğan’ı ciddi farkla geçiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışması durumunda ikinci turda Erdoğan’a oy verenlerin oranı yüzde 37, Kılıçdaroğlu’na oy verenler yüzde 39,6 oldu.

Ancak Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarışması durumunda aradaki farkın açıldığı gözlendi. ‘İmamoğlu’na oy veririm’ diyenler yüzde 51,2 iken ‘Erdoğan’a oy veririm’ diyenler yüzde 35,9 olarak ölçüldü.

‘Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?’

Ankete katılanların büyük çoğunluğu “Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?” sorusuna ‘hiçbiri’ (yüzde 31,6) yanıtını verdi. AKP’nin çözeceğine inananlar yüzde 27,5’le hala en yüksek parti durumunda. “CHP çözer” diyenlerse yüzde 21, İYİ Parti diyenler yüzde 6,1 oranında.

Sorunlar

Türkiye’nin en büyük sorununun ekonomik kriz olduğunu söyleyen seçmenin çoğunluğu, ülkenin yönetilemediğini ve iktidarın değişmesi gerektiğini belirtiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçilip, parlamenter sisteme dönülmesini isteyen seçmen yüzde 61,4 ile büyük çoğunluğu oluşturuyor.

Araştırmanın örneklemi

Araştırmanın veri derleme aşaması 4-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Araştırma raporunda “Örneklem büyüklüğü, Türkiye genelinde yüzde 95 güven aralığında +/- yüzde 2,2 hata payıyla çözümleme yapmaya olanak sağlamaktadır” dendi.