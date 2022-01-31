Anket: ‘Millet ittifakı’ yeni yıla da önde başladı

Area Araştırma’nın anketine göre ‘millet ittifakı’, AKP-MHP ittifakından yaklaşık 2,3 puan önde.
Genel seçime bir buçuk sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.
Araştırmacılarsa iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.
Area Araştırma’nın 24-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette 26 ilden 2 bin 102 kişiye siyasi tercihleri soruldu.
Ankete göre kararsızlar dağıtıldığında seçmenlerin yüzde 32’si AKP, yüzde 27,1’i CHP, yüzde 15,4’ü İYİ Parti, 10,2’si HDP, 8,2’si MHP, 3,3’ü Deva Partisi dedi.
Böylelikle CHP ve İYİ Parti’den oluşan ‘millet ittifakı’ yüzde 42,5’lik orana ulaşarak, toplamda yüzde 40,2’lik desteğe sahip AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’nı geride bıraktı.
Şirketin 2021 anketlerinde ortalama yüzde 34,2 orana sahip olan AKP’nin yüzde 2,2’lik kayıp yaşadığı görülüyor.
CHP’deyse yüzde 24,8’den 27,1’e artış var.
2021’de ortalama 14,1 puana sahip İYİ Parti, ocak ayı anketinde 15,4’e yükseldi.
Aynı şirketin raporlarında HDP’nin oy trendleri grafiğine bakıldığında yükseliş gerçekleşmediği yüzde 11,7’den yüzde 10,2’ye gerilediği görülüyor. MHP’de de 1,4 puanlık düşüş var.